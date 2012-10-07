تشکیل کمیته بررسی مرگ کودکان در بیمارستانها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد اسماعیل مطلق روز یکشنبه در مراسم روز جهانی کودک با اشاره به اقدامات انجام شده در سال‌های پس از انقلاب در جهت حفظ سلامت کودکان، گفت: به دنبال اقدامات انجام شده، شاخص‌های بهداشتی مربوط به کودکان بسیار ارتقا یافته است. به عنوان مثال در سال جاری مرگ کودکان زیر یک سال به 18 در 1000 تولد زنده، مرگ کودکان زیر پنج سال به 20 در 1000 تولد زنده و مرگ نوزادان به زیر 11 در 1000 تولد زنده کاهش یافته است. این آمار حاکی از آن است که دولت، مردم و خانواده‌ها توجه ویژه‌ای به سلامت و ارتقای کودک دارند.



وی افزود: در حال حاضر به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که آمار روزانه کودکان بیمار بستری شده در بیمارستان‌ها ثبت می‌شود. همچنین دلیل بستری مشخص و اگر مرگی اتفاق افتد، آن مرگ ثبت و کمیته‌های بررسی مرگ تشکیل می‌شوند تا با شناسایی علل مرگ، اقدامات لازم برای جلوگیری مجدد از چنین اتفاقاتی انجام شود.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از تدوین سند جامع رشد و تکامل همه جانبه کودکان در کشور خبر داد و گفت: این سند ارتقای سلامت روح، جسم، روان، اجتماعی و معنوی کودکان را به دنبال دارد.

مطلق گفت: این سند با همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش کشور، بهزیستی، هلال‌احمر، قوه‌قضاییه و سازمان بین‌المللی یونیسف تدوین شد.



وی در ادامه دوران کودکی به ویژه سال‌های اولیه زندگی را حیاتی‌ترین مرحله تکامل شخصیت و پرورش توانایی‌ها و استعدادهای فرد دانست و گفت: این دوران نیازمند برنامه‌ریزی و پاسخگویی به تمام نیازهای کودک است. خانواده نخستین و اصلی‌ترین مسوول وضعیت زندگی کودک است. اما از آنجا که خانواده به تنهایی توانایی‌های لازم برای پشتیبانی از کودک و تامین نیازهای رشد و تکامل کودک را ندارد، دولت‌ها موظفند نسبت به تدوین سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های لازم برای کمک به خانواده‌ها اقدامات ضروری را انجام دهند.