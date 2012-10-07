گام بلند لرستان برای توسعه بخش کشاورزی/ پیگیری هایی که ثمر داد

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر خردادماه سال جاری بود که در جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی استاندار لرستان در سخنانی به شدت از کندی فعالیت دستگاه های متولی امر و همچنین کوتاهی بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی انتقاد کرد، انتقاداتی که به نظر می رسد پس از گذشت بیش از سه ماه نتیجه داده تا نام لرستان در صدر فهرست استان های موفق در پرداخت تسهیلات توسعه بخش کشاورزی قرار گیرد.

در جلسه خرداد ماه حبیب الله دهمرده در انتقاداتی که مطرح کرد هشدار داد که اگر متولیان امر با روند کند آن زمان حرکت کنند چیزی از تسهیلات این بخش نصیب لرستان نمی شود و باید حسرت فرصت از دست رفته را بکشند.

شاید همان انتقادات و در ادامه پیگیری استاندار لرستان بود که دیگر مسئولان امر را نیز به تلاش واداشت تا لرستان را که همواره به سبب قابلیت های بخش کشاورزی از استانهای مطرح بوده است را به جایگاه شایسته خود برسانند.

در این راستا مطابق آخرین آمارها استان لرستان به لحاظ تصویب طرح ها و پرداخت تسهیلات توسعه بخش کشاورزی در صدر جدول 31 استان کشور قرار گرفته است. این در حالیست که در سال پایانی دولت دهم دولتمردان اولویت نخست فعالیت های خود را در این سال به بخش کشاورزی اختصاص داده اند.

لرستان در همه ابعاد دارای ظرفیت های بی پایانی است

استاندار لرستان در جلسه ستاد توسعه کشاورزی استان با تاکید بر اینکه لرستان در همه ابعاد دارای ظرفیتهای بی پایانی است، اظهار داشت: در این راستا باید با تعامل، همدلی، کار علمی و کارشناسی زمینه شکوفایی این ظرفیتها در استان فراهم آید.

حبیب الله دهمرده با اشاره به ظرفیتهای مطلوب در حوزه کشاورزی استان لرستان عنوان کرد: در این زمینه استان دارای ظرفیتها و استعدادهای فراوانی است که باید زمینه ارتقا و توسعه این بخش در استان فراهم آید.

استاندار لرستان با اشاره به روند برگزاری جلسات ستاد توسعه بخش کشاورزی استان بیان داشت: تاکنون جلسات فراوان و همچنین کارشناسی در این زمینه برگزار شده تا از ظرفیتهای موجود در حوزه کشاورزی استفاده بهینه شود.

رتبه نخست لرستان در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی

دهمرده همچنین به روند پرداخت تسهیلات در ستاد توسعه کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در این زمینه استان لرستان در کشور رتبه نخست را از آن خود کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این امر نشان می دهد که استان لرستان در این زمینه نیز ظرفیت بسیار بالایی داشته است، افزود: به طور حتم وجود روحیه تعامل، همدلی و کار علمی و کارشناسی موجب موفقیت لرستان در این زمینه شده است.

استاندار لرستان آینده نگری، تقسیم کار، کار علمی و کارشناسی را از جمله اقدامات صورت گرفته در ستاد توسعه کشاورزی لرستان برشمرد و گفت: در این زمینه هیچ کسی برای ما نسخه ای نپیچید و همه اقدامات با تعامل و همدلی متولیان در این زمینه انجام شده است.

دهمرده با اشاره به جلسات نخست ستاد توسعه کشاورزی لرستان و عقب ماندگیهایی که در این زمینه وجود داشت، یادآور شد: اگر روند کار به همان روال روزهای نخست پیش می رفت به طور حتم امروز در زمینه پرداخت تسهیلات به کشاورزان اینگونه موفق نبودیم.

از وضعیت اسف بار روزهای اول فاصله گرفتیم و شاگرد اول شدیم!

وی با اشاره به تدوین بسته ای در این زمینه و ارائه آموزش ها به کارشناسان افزود: این امر موجب شد تا از وضعیت اسف بار جلسات نخست فاصله بگیریم و شاگرد اول کل کشور در زمینه پرداخت تسهیلات ستاد توسعه کشاورزی شویم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه علیرغم همه کمبودها در استان ما توانسته ایم رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کنیم یادآور شد: این امر نشان می دهد که ما توانسته ایم از ظرفیتهای موجود در استان استفاده و خروجی مثبتی از ستاد داشته باشیم.

دهمرده با تاکید بر ادامه روند کنونی توسط اعضا ستاد توسعه بخش کشاورزی لرستان بیان داشت: به طور حتم این موفقیت لرستان موجب می شود که سایر استانها نیز به تکاپو بیفتند و تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

وی تصریح کرد: این روند باید حفظ شود و در راستای خدمت به مردم و همچنین ایجاد اشتغال بیشتر در این حوزه نهایت تلاش، تعامل و همدلی وجود داشته باشد.

پرداخت 51 میلیارد تومان تسهیلات به طرح های بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از 42 جلسه ستاد توسعه کشاورزی در لرستان برگزار شده است، عنوان کرد: در مجموع بیش از 4 هزار و 605 طرح کشاورزی در لرستان شناسایی، تکمیل پرونده و تصویب پرونده شده است.

اسحاق طاهری مقدم با اشاره به میزان اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرحهای کشاورزی یادآور شد: برای این تعداد طرح بیش از 461 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون 3 هزار و 967 طرح به بانک کشاورزی برای دریافت تسهیلات معرفی شده است، عنوان کرد: میزان اعتبار قابل پرداخت به این تعداد طرح بیش از 370 میلیارد تومان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه کل اعتبار اختصاص یافته به لرستان تاکنون در این زمینه 99 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است، افزود: تا کنون بیش از 51 میلیارد تومان از اعتبار اختصاص یافته برای اجرای طرح های کشاورزی لرستان پرداخت شده است.

طاهری مقدم افزود: در حال حاضر استان لرستان در زمینه پرداخت تسهیلات به طرحهای کشاورزی رتبه نخست در کشور را داراست.