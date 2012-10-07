ترکیه، عربستان و قطر مسئول کشتار و خشونت در سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، روزنامه دی پرسه اتریش تاکید کرد ترکیه، قطر و عربستان مسئول افزایش خشونت در سوریه هستند، زیرا از تروریستها با سلاح و تامین پناهگاه و خدمات درمانی لازم برای مجروحان آنها حمایت می کنند.



این روزنامه در مقاله ای درباره تلاش ترکیه برای بهره برداری از تنش اخیر در مرز با سوریه به عنوان بهانه ای برای دخات نظامی به منظور دستیابی به اهدافی که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بارها مطرح کرد مبنی بر ایجاد مناطق پرواز ممنوع بر فراز سوریه، هشدار داد.



این روزنامه نوشت عامل روانی نزد اردوغان، همچنین نقش ایفا می کند به ویژه پس از ارزیابی های اشتباه مبنی بر اینکه رهبران سوریه به درخواستهایش از ابتدای بحران در سوریه گوش خواهند کرد.



وی افزود اردوغان، بی توجهی رهبران سوریه به درخواستهایش در خصوص بحران سوریه را اهانت شخصی دانست تا وی را وادار کرد که یکی از کسانی باشد که به شدت خواهان دخالت در امور داخلی سوریه و حمایت مستقیم از گروههای تروریستی مسلح از طریق ارسال سلاح و کمک برای آنها از سوی قطر و عربستان و همچنین درمان مجروحان شود.



این روزنامه نوشت افزایش تعداد قربانیان در سوریه نتیجه حمایت ترکیه، عربستان و قطر از گروههای تروریستی مسلح است.



این روزنامه افزود اکثریت مردم ترکیه با هرگونه جنگ علیه سوریه که پیچیدگیها و تبعات خطرناکی در سطح منطقه ای دارد، مخالف هستند به ویژه اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ماجراجویی نظامی پیش از انتخابات ریاست جمهوری نگران است.