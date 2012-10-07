پاتریک لیم چه جو روز یکشنبه در حاشیه سفر به اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت داوری کاراته در ایران تصریح کرد: داوران کاراته در ایران با حضور در کلاسهای داوری مختلف داخلی و خارجی کشور با علم روز داوری کاراته آشنا شده اند.

وی با بیان اینکه داوران ایرانی در چند سال اخیر برای ارتقای سطح داوری در ایران تلاش می کنند، افزود: این تلاشها سبب شده که داوران ایرانی کاراته به مرور زمان در عرصه بین المللی پیشرفت کرده و حرفی برای گفتن در میادین داشته باشند.

لیم چه جو اضافه کرد: امروز داوران ایرانی نه تنها در مسابقات آسیایی بلکه در مسابقات قاره ای و بین المللی هم حضوری موثر دارند و در عرصه رقابت کاراته سوت می زنند که اگر این روند ادامه داشته باشد در مسابقات بین المللی برای خود جایگاه ثابتی خواهند داشت.

عضو کمیته داوری فدراسیون جهانی کاراته با اشاره به استعدادهای بالفعل داوران ایرانی در ورزش سبکهای مختلف کاراته ادامه داد: اگر برنامه ریزی علمی برای شرکت مستمر داوران ایرانی در دوره های بین المللی انجام شود، می توانند با فعالیت مستمر استعدادهای خود را به عرصه ظهور رسانده و جایگاه خود را در قضاوت کاراته ارتقا دهند.

وی با بیان اینکه شرکت در کلاسها و استاژهای داوری برای هر داوری ضروری است، تصریح کرد: علم داوری هر روز روند تغییری به خود می گیرد بنابراین داوران باید با شرکت در دوره ها و همایشهای مختلف داوری علم خود را به روز کنند تا بتوانند بر روی تاتامی با کمترین اشتباه قضاوت کنند.

ایران می تواند با المپیکی شدن کاراته قدرت خود را نشان دهد

رئیس کمیته داوری کنفدراسیون کاراته آسیا با اشاره به عدم حضور ورزش کاراته به عنوان یکی از رشته های ورزشی المپیک گفت: صحبتهایی در مورد المپیکی شدن کاراته صورت گرفته که اگر این ورزش به رشته های ورزشی المپیک اضافه شود، ورزش کاراته به جایگاه واقعی خود خواهد رسید.

لیم چه جو با اشاره به ضرورت حضور کاراته در بین رشته های ورزشی المپیک افزود: اگر این رشته به رشته های ورزشی المپیک افزوده شود ورزشکاران با علاقه و انگیزه بیشتری تمرین کرده و حساسیت ورزش کاراته را بالا خواهند برد.

وی با بیان اینکه کمیته و کاتاروهای ایرانی در بازیهای آسیایی و جهانی حرفهایی برای گفتن دارند، اضافه کرد: با درخششی که بازیکنان ایرانی در بخش کمیته و کاتای مسابقات آسیایی و جهانی داشته اند اگر کاراته جزو بازیهای المپیک باشد حتما بازیکنان ایرانی قدرت خود را بیش از این نشان خواهند داد.

پاتریک لیم مالزیایی با اشاره به مربیگری مربیان ایرانی در کشورهای آسیایی ادامه داد: مربیان ایرانی با حضور در لیگهای کشورهای مختلف پیام موفقیت بازیکنان و کاراته کاران ایران را به کشورهای دیگر صادر می کنند.

وی با بیان اینکه حضور فعالان کاراته ایران در راس تیمهای ملی کشورهای دیگر موجب تبادل علم کاراته در بین دو کشور می شود، تصریح کرد: با تبادل بازیکن و مربی می توان رشد و توسعه ورزش کاراته در ابعاد مختلف را شاهد بود.