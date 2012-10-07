دهیاران استان البرز در حوزه های کاریشان تخصص لازم را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید گروسی قبل از ظهر دوشنبه در دومین جلسه بررسی آخرین وضعیت سامانه بودجه دهیاری های کشور که در سالن جلسات معاونت امور عمرانی استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت: برخی از دهیاری های استان البرز ضعف آموزش و عدم تخصص در برخی حوزه ها را دارند.



وی بر برگزاری کلاس های آموزشی برای دهیاران استان البرز تاکید کرد و افزود: برخی از دهیاران با سیستم مالی و برخی از زمینه های کاری خود آشنا نیستند.



مسئول امور دهیاریهای حوزه بخش مرکزی کرج ادامه داد: دهیاران باید در جلسات مختلف با یکدیگر تبادل اطلاعات و تجربه بکنند.



کار در دهیاری کند پیش می رود



گروسی انتقاد کرد: متاسفانه امروزه کار در دهیاری ها کند پیش می رود که برای رشد و توسعه باید سرعت افزایش یابد.



وی گفت: یکی از مشکلات ما این است که دهیار بر کاری که انجام می دهد تخصص و آشنایی کامل ندارد.



مسئول امور دهیاریهای حوزه بخش مرکزی کرج با بیان اینکه بنده حدود 20 سال است که در شهرداری سابقه کار دارم، اضافه کرد: برخی از دهیاران در درجه نخست کاری خود برآورد هزینه می کنند.

