سرپرست جدید فرمانداری شهرستان دنا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه وبویراحمد در این مراسم گفت: امروزه چندین برابر ادوار گذشته تحت فشار استکبار هستیم واین دوره از تمامی دوره‌ها سخت تر است.

حمدالله مبشری با بیان اینکه با ولایت‌مداری و پیروی از فرامین رهبری باید از این گردنه‌ها و سختیها عبور کنیم، افزود: با توکل به خدا و ائمه، خدمت صادقانه به مردم، هوشیاری و بصیرت همه مشکلات از میان برداشته می شود.

وی بیان داشت: مردم از مسئولان انتظار کار و خدمت دارند و همه مسئولیین برای رفع مشکلات و پیشرفت و تسریع امور باید با هم تعامل داشته باشند.

در این جلسه از خدمات "مرادعلی پیوند" فرماندار سابق شهرستان دنا قدردانی و "زواره اسدی" بعنوان سرپرست جدید این فرمانداری منصوب شد.

اسدی پیش از این معاون فرماندار این شهرستان بود.

600میلیون ریال برای بهسازی آزمایشگاه مرکزی دهدشت اختصاص یافت

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اختصاص 600 میلیون ریال برای بهسازی فضای فیزیکی آزمایشگاه مرکزی دهدشت خبر داد.

رشید غفاری گفت: با توجه به فضای نامناسب فیزیکی این آزمایشگاه و بافت قدیمی آن، رایزنی های لازم برای تخصیص اعتبار انجام شده است.

وی با بیان اینکه کار بهسازی و پارتیشن بندی این آزمایشگاه به زودی آغاز خواهد شد، عنوان کرد: روند تکمیل پروژه اورژانس بیمارستان امام خمینی دهدشت نیز باید تسریع شود.