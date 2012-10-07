عملیات اجرایی مجتمع گردشگری شهرستان دره شهر 80 درصد پیشرفت دارد

علی قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دره شهر قطب نخست گردشگری به لحاظ آثار تاریخی و آثار طبیعی در استان است.

وی بیان داشت: این شهرستان به عنوان اولین شهر دوره ساسانی آثار مختلف تاریخی را در خود جای داده است و آثار طبیعی این شهرستان چشم هر گردشگری را به خود خیره می کند.

قاسم پور عنوان کرد: تنگه بهرام پوبین، پل تاریخی گاومیشان، شهر تاریخی سیمره، سراب، تنگه رازیانه و... از آثار و شاهکاری طبیعی و تاریخی استان هستند.

این مسئول افزود: سالانه گردشگران متعدددی از سایر نقاط استان و کشور به این شهرستان سفر می کنند که ایجاد امکانات برای گردشگران ضروری است.

وی ایجاد امکانات و زیرساخت‌های گردشگری برای رفاه حال مسافران ورودی را از برنامه‌های اولویت دار میراث فرهنگی برشمرد و افزود: ایجاد مجتمع خدماتی، رفاهی دره ‌شهر به منظور تامین رفاه حال گردشگران با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی افزود: ایجاد این مجتمع در شهرستان برای توسعه صنعت گردشگری شهرستان بسیار مهم است و در سال جاری نیز به بهره برداری می رسد.