به گزارش خبرنگار مهر، مسئول برنامه سلامت کودکان شبکه بهداشت و درمان دیلم صبح یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: 15 تا 21 مهرماه با عنوان هفته کودک نامگذاری شده است و ما تلاش کرده‌ایم در این هفته برنامه‌های متنوعی را برای استفاده کودکان اجرا کنیم که خانواده‌ها استقبال خوبی از این برنامه‌ها داشته‌اند.

مژگان حمیدی به جشنواره پرواز بادبادک‌ها اشاره کرد و افزود: این جشن پرنشاط که همه ساله به مناسبت روز جهانی کودک درساحل برگزار می شود مورد استقبال کودکان و خانواده ها قرار گرفته و هرسال پرشورتر و با جمعیت بیشتر برگزارمی شود.

وی در ادامه به دیگر برنامه‌های هفته کودک اشاره کرد و بیان داشت: در این مراسم مسابقه طناب کشی همراه با ساخت فره فره های دستی بین کودکان برگزارشد.

مسئول برنامه سلامت کودکان شبکه بهداشت و درمان دیلم اضافه کرد: این آیین به همت شبکه بهداشت و درمان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با همکاری آموزش و پرورش، بهزیستی و فرهنگ و ارشاد برگزار شد.

وی بیان داشت: برگزاری مسابقه نقاشی روی بوم، مسابقه نقاشی در همه مدارس ابتدایی ، بازدید از نیروی انتظامی ، بازدید از آتش نشانی، برگزاری مسابقه مارپله بهداشتی، برگزاری کلاس آموزشی با موضوعات مواد مخدر و تغذیه کودکان از جمله برنامه هایی است که در هفته کودک در شهرستان دیلم اجرا می شود.