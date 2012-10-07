به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، عربستان سعودی و قطر که برای ماه ها در امر انتقال پول و سلاح به شورشیان سوری فعالیت داشتند با درخواست شورشیان برای تحویل تسلیحات سنگین از جمله آر پی جی، مخالفت کرده اند.

این روزنامه دلیل این مخالفت کشورهای عربی را هشدارهای آمریکا در این خصوص که ممکن است تسلیحات سنگین در اختیار گروه های تروریستی قرار بگیرد، اعلام کرده است.

نیویورک تایمز می نویسد: مخالفت عربستان و قطر با درخواست شورشیان سوری در حالی است که این دو کشور از مدتها قبل و بطور عمومی خواستار تسلیح شورشیان سوری شده بودند، اما اکنون هشدار آمریکا موجب شده که آنها از ارسال تسلیحات سنگین به شورشیان سوری خودداری کنند.

موضوع حضور تروریست ها و شبکه القاعده در میان شورشیان سوری موضوعی است که از چندی قبل مسجل شده و حتی خود القاعده با انتشار تصاویر ویدیوئی حضور خود را به اطلاع دیگران رساندند.

علاو بر آن ماهیت و عملکرد گروه های شورشی نیز هنوز مشخص نیست و به اذعان رسانه های غربی، این گروه ها همدیگر را نمی شناسند.

اخیرا گزارش های رسمی از سوی نیروهای امنیتی آمریکایی و عراقی حاضر در سوریه منتشر شده است که در آن نسبت به حضور گسترده نیروهای القاعده در میان مخالفان سوری هشدار داده شده است.

در این گزارشها آمده است که هر چند رهبران مخالفان همواره همراهی القاعده و نیروهای آن در سوریه با انقلابیون را انکار می کنند، اما شرایط حاکم نشان می دهند که اعضای حاضر القاعده در سوریه توانسته اند ماهیت و ذات مبارزات مردمی در سوریه را تغییر داده و اعتراضات مردمی را به یک جنگ داخلی مسلحانه بدل کنند.

در همین رابطه روزنامه گاردین، در گزارشی از حضور القاعده در شرق سوریه خبر داده و می نویسد : نیروهای القاعده خود را جزو ارتش آزاد سوریه نمی دانند، بلکه این افراد متعلق به گروه هایی هستند که تحت نام القاعده و با عنوان جهاد، در سوریه در حال مبارزه با نیروهای بشار اسد هستند.

گاردین در این گزارش با فردی به نام ابوقادر که از فرماندهان القاعده در سوریه بود گفتگو کرده و به نقل از وی می نویسد: نیروهای القاعده در سوریه تلاش می کنند تا هویت خود را مخفی نگاه دارند، چون مردم از افرادی که "پرچم سیاه" ( پرچم های القاعده ) را حمل می کنند هراس دارند. آنها از این هراس دارند که آمریکا به بهانه مبارزه با القاعده به کشور آنها حمله کند. بنابراین القاعده ترجیح می دهد که در سوریه به صورت مخفی مبارزه کند.

ابوقادر در این گفتگو از ارتباط نیروهای القاعده با ارتش آزاد سوریه و همچنین نشست های مشترک فرماندهان این دو گروه سخن گفته است.

به گفته این فرمانده القاعده، "ما هر روز با فرماندهان ارتش و شورای نظامی دیدار می کنیم. ما ( نیروهای القاعده ) یک دستور مشخص داریم و آن اینکه اگر ارتش آزاد به کمک ما نیاز داشت به یاری آنها می رویم."

البته فقط این رسانه های انگلیسی نیستند که اسنادی را از حضور القاعده در سوریه منتشر می کنند بلکه چندی پیش "یورو نیوز" نیز با انتشار یک تصویر ویدیویی گزارشی مفصل از حضور این شبکه تروریستی در سوریه منتشر کرده بود.