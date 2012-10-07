کلاهبرداری به روش نیجریه ای/ انجام 10درصد کلاهبرداری ها به بهانه ازدواج اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی نیک نفس با اشاره به روش های جدید کلاهبرداران در فضای مجازی گفت: یکی از روش های رایج کلاهبرداری در فضای سایبر، اقدامات مجرمانه از طریق ای‌میل است که طی آن بزهکار با ارسال ای‌میل ها و درخواست هایی که در ای‌میل مطرح می‌کند، کاربر را فریب می دهد.

نیک نفس ادامه داد: در حال حاضر یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداری از طریق ای‌میل، روشی تحت عنوان، "کلاهبرداری نیجریه ای" است.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در توضیح این روش کلاهبرداری، اظهار داشت: کلاهبردار با ارسال ایمیل و معرفی خود به عنوان تاجری ورشکسته، شاهزاده‌ای مخلوع و یا وکیل خانواده‌ای که بزرگ آن خانواده فوت کرده، و نیاز است تا برای سیر مراحل و اقدامات قانونی مبلغ قابل توجهی پول برای ارسال کننده ایمیل، واریز شود.

نیک نفس ادامه داد: در ادامه این روش کلاهبرداری، ارسال کننده ای میل به کاربر پیشنهاد سهمی از آن مبلغی که در دست دارد، می کند و در این راستا پس از فریب مخاطب وی را متقاعد می کند که مبلغ قابل توجهی پول که البته در مقابل مبلغی که به کاربر وعده داده، اندک است، به حساب فرد فرستنده منتقل کند.

وی با اشاره به اینکه پس از واریز وجه به حساب فرد فرستنده، کلاهبرداری صورت گرفته و دیگر فرستنده در دسترس نیست، افزود: متاسفانه به این دلیل که اکثر این ایمیل ها از خارج از کشور ارسال می شوند، پیگیری این کلاهبرداران سخت است.

معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در پایان با اشاره به آمار کلاهبرداری‌ها در سال 91 ،خاطرنشان کرد: در 6 ماه ابتدای سال جاری 10 درصد از کسرپرست لاهبرداری‌های رایانه‌ای و اینترنتی تحت پوشش ارسال ای‌میل های فریبنده و ازدواج های اینترنتی بوده و 44 درصد از جرائم رخ داده و پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا مربوط به برداشت های غیر مجاز، که البته وقوع این جرم بیشتر به دلیل ناآگاهی مردم بوده است.

