خطری که در کمین باغ هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند سال اخیر یکی از فضاهای مناسب فرهنگی و هنری فضای ایجاد شده در باغ هنر واقع در انتهای خیابان ایرانشهر است که با مجموعههایی نظیر خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر فعالیتهای فرهنگی و هنری قابل توجهی را به مخاطبان و علاقهمندان به هنر ارائه میدهند.
تماشاخانه ایرانشهر طی چند سال اخیر با فعالیت مستمری که داشته توانسته جایگاه قابل قبولی را در تئاتر حرفهای ایران به خود اختصاص دهد و هنرمندان و مخاطبان بسیاری برای تولید و اجرا و تماشای آثار به این مجموعه تئاتری مراجعه میکنند. همچنین خانه هنرمندان ایران نیز با سالن انتظامی و گالریهای خود میزبان آثار نمایشی و آثار هنری در عرصههای دیگر است.
خطری که همواره فضاها و مکانهای فرهنگی و هنری را تهدید میکند حضور افراد غیر فرهنگی در پیرامون این فضاها است. نمونه بارز این مدعا شرایطی است که در پیرامون مجموعه تئاتر شهر شکل گرفته است. اما شرایط برای تماشاخانه ایرانشهر و خانه هنرمندان ایران به گونهای دیگر است.
اکثر آثار نمایشی در ساعاتی به اجراهای خود پایان میدهند که فضای پیرامون باغ هنر و خیابانهای مجاور و منتهی به این فضای فرهنگی و هنری تاریک و خلوت هستند و مخاطبان و هنرمندان برای رسیدن به وسایط نقلیه خود یا خیابانهای اصلی نظیر کریمخان و سپهبد قرنی باید از این کوچهها و خیابانها عبور کنند.
طی ماههای گذشته بارها بارها افرادی شرور با زورگیری اقدام به سرقت تلفنهای همراه یا وجوه نقدی مخاطبان و هنرمندان مراجعه کننده به تماشاخانه ایرانشهر و خانه هنرمندان ایران کردهاند. در برخی مواقع نیز این افراد شرور با شکستن شیشه خودروهای پارک شده در خیابانهای تاریک و خلوت اطراف اقدام به سرقت اموال از خودروها کردهاند.
برخی مخاطبانی که مورد اذیت و آزار این افراد شرور قرار گرفتهاند درباره این اتفاق ناخوشایند تأکید کردهاند که افراد شرور با موتورسیکلت در خیابانهای مجاور باغ هنر و با تهدید چاقو تلفن همراه و وجوه نقدی همراهشان را به سرقت بردهاند.
تاریک بودن خیابانهای مدنظر و خلوت بودن آنها این اطمینان خاطر را به افراد شرور داده است که به راحتی اقدام به زورگیری و سرقت از مخاطبان و هنرمندان مراجعه کننده به خانه هنرمندان و تماشاخانه ایرانشهر کنند. در این بین بسیاری از مخاطبان و هنرمندان حضور یافته در فضای باغ هنر معتقدند نیروی انتظامی با حضوری پررنگ در خیابانهای اطراف و نظارت بر این خیابانهای امنیت بالایی را ایجاد کرده و افراد شرور و سارقین آن منطقه را شناسایی و دستگیر کند.
امید است با در نظر گرفتن امکانات و شرایطی مناسب در خیابانهای منتهی به باغ هنر شرایط مناسب و ایمنی برای خانوادهها، مخاطبان و هنرمندان مراجعه کننده به خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر فراهم شود.
خیابانهای تاریک و خلوت پیرامون باغ هنر و مجموعههای خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر محلی برای زورگیری اشرار از مخاطبان و هنرمندان مراجعه کننده به این مجموعهها در ساعات پایان اجرای نمایشها و برنامههای فرهنگی و هنری شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، طی چند سال اخیر یکی از فضاهای مناسب فرهنگی و هنری فضای ایجاد شده در باغ هنر واقع در انتهای خیابان ایرانشهر است که با مجموعههایی نظیر خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر فعالیتهای فرهنگی و هنری قابل توجهی را به مخاطبان و علاقهمندان به هنر ارائه میدهند.
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