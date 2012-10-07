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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

جشنواره تئاتر آذربایجان غربی آغاز به کار کرد

جشنواره تئاتر آذربایجان غربی آغاز به کار کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: بیست و چهارمین جشنواره تئاتر آذربایجان غربی با حضور مسئولان، جمعی از هنرمندان و گروه های مختلف نمایشی این استان پیش از ظهر یکشنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی پیش از ظهر یکشنبه در آیین آغاز به کار این جشنواره افزود: دیدار هنرمندان تئاتر و امکان تبادل اندیشه و تجربیات گروه های فعال در این زمینه از اهداف برگزاری این جشنواره است.

حجت الاسلام محمدباقر کریمی افزود: با توجه به متن فراخوان داده شده در این فرایند همه متونی که از موضوع های بومی و فولکلوریک بهره مند شده بودند از اولویت خاص برخوردار شده و آثار هنرمندان بومی و جوان مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از میان 22 گروه نمایشی شرکت کننده در جشنواره تعداد 10 گروه نمایشی از شهرستان های ارومیه، خوی، تکاب، نقده، مهاباد انتخاب و برای ایفای نمایش معرفی شدند.

حجت الاسلام کریمی گفت: نمایش های آدی یوح اوغلان، شب مهتابی، اگر باران ببارد، توتقون آخشام، کمدی اکتشاف، مرگ بازی، این قافله تا حشر لنگ است، شبیه شیدا، بایرام شاه و سیاه و سفید نمایشهایی هستند که در سه روز برگزاری جشنواره اجرا می شوند.

وی افزود: در پایان جشنواره برابر نظر هیئت داوران دو گروه به جشنواره منطقه ای معرفی می شوند.

حجت الاسلام کریمی گفت: همزمان با برگزاری جشنواره تئاتر، جلسات نقد و بررسی آثار اجرا شده نیز با حضور منتقدان و اعضای گروه ها برگزار می شود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: در بخش جنبی جشنواره نمایشگاه عکسی از آثار نمایشی اجرا شده در طول سال های 89 و 90 در محل مجتمع فرهنگی وهنری ارومیه برگزار و در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

بیست و چهارمین جشنواره تئاتر آذربایجان غربی از شانزدهم تا نوزدهم مهرماه در تالار وحدت مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان ارومیه برگزار می شود.

در آذربایجان غربی تعداد 29 گروه نمایشی دارای مجوز در شهرستانهای تابعه و مرکز استان فعال بوده و به طور مستمر به اجرای نمایش می پردازند.

مراسم اختتامیه این جشنواره روز چهارشنبه در تالار وحدت ارومیه برگزار می شود.

کد مطلب 1713986

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