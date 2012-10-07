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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

علی نیا اعلام کرد:

افزایش قیمت قیر خدمت رسانی به شهروندان بابلی را سخت کرده است

افزایش قیمت قیر خدمت رسانی به شهروندان بابلی را سخت کرده است

بابل - خبرگزاری مهر: نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان بابل گفت: قیمت سرسام آور قیر خدمت رسانی به شهروندان را بسیار سخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله علی نیا اظهار داشت: شهرداری ها  از جمله مراکزی هستند که حوزه  خدمت رسانی  آنها   بسیار گسترده بوده و در قالب  یک  فعالیت خاص  نمی گنجد.

وی افزود: روکش و ترمیم آسفالت در بسیاری ازشهر های مازندران یکی از اولویت های  اصلی شهروندان بوده و این در حالی است که هر ساله  بدلیل افزایش بیش از حد مواد اولیه آسفالت بویژه  قیر، شاهد  کاهش حجم کاری  و انباشت مشکلات در این حوزه  هستیم.

علی نیا گفت: در حال حاضر بواسطه دلال بازی و سود جویی  برخی واسطه ها در بورس این قیمت به بالای 700 هزار تومان در تن رسیده که رشد 12 برابری  را نشان می دهد.

برگزاری جشن روز جهانی کودک در ساری

همزمان با روز جهانی کودک، گروه هنری شیدا به سرپرستی سید علی شیدایی فر با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری، جشن بزرگ کودک را به مناسبت روز جهانی کودک برگزار می کند.

سید مهدی سعیدی اظهار داشت: روز جهانی کودک بهانه‌ای بوده تا کودکان ما مورد توجه بیشتر قرار گیرند.

وی ادامه داد: جشن روز جهانی کودک ساری، فردا (دوشنبه ) هفدهم مهرماه از ساعت 8 الی 12 صبح در پارک قائم ساری  برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1713987

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