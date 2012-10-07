اشتباهات داوری تبعات فراوانی برای تیم ها دارد

علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر چند تیم فوتبال مس سرچشمه در بازی این هفته خود برابر تیم پارسه تهران به برتری دست یافت اما سرپرست این تیم نسبت به قضاوت بازی به شدت گلایه مند بود.

وی ادامه داد: متاسفانه داور آنقدر در این بازی پر اشتباه سوت زد که حتی صدای ناظر داوری بازی را هم در جریان مسابقه درآورد!

رمضانی تصریح کرد: هر چند فدراسیون فوتبال درصدد است از داوران کم تجربه تر در بازی های لیگ دسته یک استفاده کند اما ای کاش کمیته داوران حداقل داوران را توجیه کند که سوت های آن ها چه هزینه ها و تبعاتی را می تواند روی دست باشگاه بگذارد تا حداقل با دقت بیشتری در زمین قضاوت کنند.

وی گفت: ما به سه امتیاز این بازی نیاز حیاتی داشتیم تا بتوانیم مجددا به جمع تیم های بالای جدول بازگردیم و تیم با همت و تلاشی که در زمین حریف انجام داد به این مهم دست پیدا کرد.

سرپرست مس سرچشمه تصریح کرد: خوشبختانه با این پیروزی روحیه تیم نیز بالاتر خواهد رفت و در بازی های آینده جنگنده تر از قبل برای کسب امتیازات به زمین خواهیم رفت به خصوص بازی حساس هفته آینده برابر ابومسلم که تاثیر زیادی روی سرنوشت تیم ما خواهد داشت.