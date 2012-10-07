۲۰ تقاطع شهر اصفهان تا پایان سال به دوربینهای نظارتی مجهز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نوریان با اعلام این مطلب اظهار داشت:هوشمندسازی تقاطع های شهر و مدیریت آنها از رویکرد مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری اصفهان است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری ۲۰ تقاطع دیگر به دوربین های نظارتی مجهز می شوند، افزود: با بهره گیری از دوربین های نظارتی تاخیر در تقاطع ها مدیریت می شود و با بررسی حجم ترافیک موجود در تقاطع مورد نظر زمان توقف و حرکت خودروهای آن محدوده معین می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با تاکید بر اهمیت زمانبندی چراغ های راهنمایی اضافه کرد: عدم زمانبندی چراغ ها سبب افزایش مصرف سوخت، زمان و آلودگی هوا می شد، اما اکنون با مدیریت مناسب اتلاف وقت و تاخیر بین ۱۰ تا ۱۲ ثانیه کاهش یافته است.

وی به وضعیت دوربین های موجود در سطح شهر اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر این دوربین ها با مشکلی مواجه نیستند اما گاهی اوقات با حفاری های غیرمجاز و بدون هماهنگی و قطع برق ارتباط این سیستم ها با مرکز قطع می شود که با پیگیری های سریع این مشکلات رفع می شود.

شهر بازی رویاها در مرحله نصب تجهیزات



رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر عملیات ساختمانی پروژه شهر رویاها رو به اتمام است و فقط نصب تجهیزات و ساخت محوطه آن باقی مانده است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

عباس حاج رسولیها با بیان این مطلب گفت: عملیات ساختمانی پروژه شهر رویاها رو به اتمام است و فقط نصب تجهیزات و ساخت محوطه آن باقی مانده است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: این طرح باید به صورت فشرده اجرا شود و تا پایان سال جاری در اختیار شهروندان قرار گیرد به طوری که برای میهمانان نوروزی نیز آماده شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید براعتبار هزینه شده برای پروژه شهربازی رویاها بیان داشت: بر اساس برآوردهای انجام شده و با توجه به سرمایه گذاری های خارجی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده که ساخت آن نیز با همکاری سرمایه گذار خارجی صورت گرفته است.

حاج رسولیها اضافه کرد: در آینده با بهره برداری از این پروژه به دلیل مشارکت سرمایه گذار خارجی بخشی از هزینه بلیت ورودی این مکان به سرمایه گذار خارجی تعلق می گیرد.

به گزارش مهر، شهربازی رویاها به منظور توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری در شهر اصفهان ایجاد شده و ویژگی های خاصی دارد که از آن جمله می توان به سرگرمی های علمی و تخیلی که برای جوانان و حتی بزرگسالان جذاب می باشد، اشاره کرد.

