کامکار:هر تغییر و تفاوتی به معنای نوآوری نیست/ادعائی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر،هوشنگ کامکار مدیر هنری گروه موسیقی کامکار ضمن بیان این مطلب در توضیح صحبت های خود در نشست خبری که با حضور اردشیر کامکار و محمد حسین توتونچیان مدیر برگزاری کنسرت در تالار وحدت برگزار شد گفت: پدیده نوآوری در تمامی هنرها مفهوم گسترده ای دارد و نمی توان هر تغییری را به نام نوآوری قلمداد کرد.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال نیما حوزه ادبیات را دگرگون کرده و به معنای واقعی تحول در این زمینه ایجاد شد. در واقع نیما یوشیج در حوزه ادبیات ریشه ها و پایه های ادبیات را به شکل بنیادین تغییر داده است .اما اینکه در یک کنسرت موسیقی چند ساز را کنار هم بگذارند و عنوان نوآوری را روی اثر موسیقی بگذارند از اساس اشتباه است .

مدیر هنری گروه موسیقی کامکار در ادامه با اشاره به تازه ترین کنسرت این گروه موسیقی گفت: با این تعاریف لازم می دانم بگویم که کنسرت 91 گروه کامکار قطعات و اجراهای متنوعی را در برمی گیرد و بشترین تاکید بر روی موسیقی سازی بوده است.

محمد حسین توتونچیان در ادامه این جلسه به توضیح برگزاری این کنسرت گفت: تازه ترین کنسرت گروه موسیقی کامکار در تاریخ 20 و 21 در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود . اجرای شب نخست این کنسرت ساعت 21:30 روی صحنه می رود و در شب دوم این کنسرت در دو سانس 18:30 و 21:30 برگزار می شود.

هوشنگ کامکار در توضیح جزئیات قطعات این کنسرت گفت: تاره ترین کنسرت گروه موسیقی کامکار در سه بخش برگزار می شود در بخش نخست کنسرت که به اجرای قطعات فارسی اختصاص دارد در مقام افشاری و نوا روی صحنه می رود. قسمت دوم به تکنوازی سنتور توسط اردوان کامکار با عنوان "ریز دانه های الماس" اختصاص دارد.بخش نهایی این کنسرت نیز به اجرای موسیقی کردی اختصاص دارد.

وی در ادامه افزود: قطعات بخش فارسی این برنامه با قطعه "نسیم"با تکنوازی سنتور پشنگ کامکار آغاز می شود و در ادامه گروه نوازی کامکارها با عنوان" بهار خرم" اجرا می شود. تک نوازی عود توسط ارسلان کامکار، قطعه "نواگردان" کاری از اردشیر کامکار که اثری با تکنیک و پر محتوا است .قسمت پایانی بخش فارسی این کنسرت به اجرا"شوریدگان" بر اشاعار مولانا اختصاص دارد .

مدیر هنری گروه موسیقی کامکار در ادامه متذکر شد: اجرای تکنوازی سنتور اردوان کامکار بخش دوم این برنامه است. این قطعه دارای تکنیک بسیار قوی و دارای احساس و جذابیت است. به اعتقادمن قطعه "ریزدانه های الماس" یک اثر هنری به معنای واقعی و با ارزش است که هم دارای تکنیک های پر قدرت موسیقایی است و هم مخاطب را جذب می کند.

وی در ادامه افزود: بخش آخر این کنسرت به بخش کردی اختصاص دارد که بی ادعا از جهت نوآوری شکلی بسیار متفاوت دارد.

در ادامه این نشست اردشیر کامکار با اشاره به اجرای قطعه "نواگردان" گفت: من هیچ ادعایی مدارم که این اثر خوب است اما همه سعی خودم را کردم که اثر قابل قبولی از آب درآید. نواگردان اثری است که در دستگاه نوا ساخته شده و سعی کردم ریتم در آن به کار بگیرم و به اوج برسد و از تکنیک های سریع کمانچه استفاده کرده ام.

در ادامه صحبت های اردشیر کامکار، هوشنگ کامکار با اشاره به فعالیت های این گروه موسیقی افزود: بیژن کامکار نخستین کسی است که ساز دف را به جامعه موسیقی ایران معرفی کرد و پس از آن این ساز به دنیا عرضه شد.در حوزه موسیقی تلفیقی کارهای بسیاری را به وجود آوردند که اولین نمونه این تلفیق یک اثر موسیقایی با عنوان" باله هزار و یک شب" بود تلفیقی از سازهای ایرانی و لبنانی بود .

وی در ادامه افزود: بعد از استاد فرامرز پایور که بزرگترین سنتور نوازی معاصر است اردوان کامکار در این حوزه سرآمد است و به لحاظ تکنیکی حرف برای گفتن دارد.

هوشنگ کامکار در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر نقش پرویز مشکاتیان در عرصه سنتور نوازی معاصر گفت: شرایط زمانی و موقعیتی که هنرمند در آن قرار می گیرد را در ارزیابی هنرمند باید درنظر گرفت . بی شک پایور استاد سنتور نواز معاصر بوده است اما به اعتقاد من اردوان کامکار از جهت تکنیک نوازندگی پدیده های ارزنده ای را به ارمغان آورده است.