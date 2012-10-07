به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر اقبالی- رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد: ‌نتایج تکمیل ظرفیت آزمون سراسری و کارشناسی ناپیوسته امروز یکشنبه مورخ 16 مهر 91 از طریق پایگاه اطلاع رسانی اعلام نتایج مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.com اعلام خواهد شد.

وی در مورد زمان نتایج انتخاب مجدد داوطلبان گفت: نتایج انتخاب رشته مجدد داوطلبان نیز در این مرحله اعلام خواهد شد و پذیرفته شدگان می‌توانند نتیجه خود را در سایت مذکور مشاهده کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد تاکید کرد: پذیرفته‌شدگان می‌توانند در زمان اعلام شده به واحدهای دانشگاهی مورد نظر جهت ثبت‌نام مراجعه کنند. برای ثبت‌نام پذیرفته شدگان، داشتن مدرک تحصیلی، اصل شناسنامه عکس دار، کارت ملی، ارائه مدرک مشخص کننده خدمت وظیفه عمومی (مخصوص برادران)، 6 قطعه عکس الزامی است.