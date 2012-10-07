به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه هیات مدیره باشگاه ذوب آهن روز شنبه به صورت رسمی خبر قطع همکاری این باشگاه با رسول کربکندی را اعلام کرد، مذاکرات با گزینه‌های جانشینی این مربی با جدیت بیشتری دنبال شد.

براساس این گزارش، از فرهاد کاظمی به عنوان اصلی‌ترین گزینه هدایت تیم فوتبال ذوب آهن یاد می‌شود و قرار است این مربی مذاکرات نهایی را با مسئولان باشگاه ذوب آهن به انجام برساند.



مسئولان باشگاه ذوب آهن برای انعقاد قرارداد با کاظمی از فدراسیون فوتبال نیز استعلام گرفته‌اند که به صورت شفاهی به آنها اعلام شده این مربی مشکلی برای حضور در جمع سپیدپوشان اصفهانی ندارد.

آنها برای اینکه هیچ شک و شبهه‌ای در امضای قرارداد با فرهاد کاظمی باقی نماند، از سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال خواسته‌اند به صورت کتبی به باشگاه ذوب آهن اعلام کنند هیچ مانعی برای حضور کاظمی در این تیم وجود ندارد.