مسعود جزمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس ماده 119 قانون بودجه سال 90 تمامی دستگاه‌ها و موسسات وابسته به قوای سه گانه موظف بودند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی خود را با هدف حمایت از هنرمندان و نیز انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.

وی اضافه کرد: حدودا 80 دستگاه دولتی در خراسان شمالی وجود دارند که سهم یک دهم درصد اعتبارات عمرانی آن‌ها حدودا 500 میلیون تومان برآورد شده است.

جزمی اظهار داشت: با این وجود از بین 80 دستگاه استان تنها 10 دستگاه به صورت محدود اقدم به خرید آثار هنری کرده و در مجموع نیز 20 میلیون و 454 هزار تومان اثر هنری توسط این 10 دستگاه دولتی خریداری شده است.

وی افزود: پس از برگزاری دو دوره نمایشگاه در استان از مجموع 80 دستگاه و اداره دولتی خراسان شمالی، تنها 10 دستگاه اداره کل اوقاف و امور خیریه به میزان دو میلیون و 252 هزار تومان، جهاد کشاورزی 700 هزار تومان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک میلیون و 500 هزار تومان، سازمان بهزیستی 100 هزار تومان، شرکت توزیع برق یک میلیون و 800 هزار تومان، اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی چهار میلیون تومان، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای یک میلیون و 800 هزار تومان، دادگستری 370 هزار تومان، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس چهار میلیون تومان و اداره کل راه و شهرسازی نیز به میزان سه میلیون و 700 هزار تومان اثر هنری خرید کرده‌اند.

این مسئول با اعلام اینکه این قانون تنها در بودجه سال 90 وضع شده بود و بودجه مذکور نیز در صورت مصرف نشدن در زمینه خرید آثار هنری برگشت می‌خورد، تصریح کرد: در حال حاضر مهلت تمدید شده برای اجرای این قانون که تا 10 مهر ماه سال جاری تعیین شده بود، به اتمام رسید و مطابق قانون بودجه مذکور برگشت می‌خورد.