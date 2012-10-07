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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

حمیدی خبر داد:

برج مراقبت جدید فرودگاه ارومیه تجهیز می شود

برج مراقبت جدید فرودگاه ارومیه تجهیز می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاههای کشور از تجهیز برج مراقبت جدید فرودگاه بین المللی ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر حمیدی پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از فرودگاه بین المللی ارومیه با تاکید بر نصب تجهیزات برج مراقبت جدید این فرودگاه افزود:عملیات تجهیز این برج مراقبت از بیست و دوم مهرماه جاری بعد از پایان اعزام زائران خانه خدا آغاز می شود.

مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی نیز در این بازدید گفت: برج جدید مراقبت پروازی فرودگاه ارومیه با زیربنای بیش از دو هزار مترمربع در مراحل نهایی ساخت است.

کمال پرهیزکار با اشاره به نقش برج مراقبت در سهولت هدایت و راهبری عملیات فرود و پرواز هواپیماها افزود: با بهره برداری از این برج ضریب ایمنی پروازهای این فرودگاه افزایش می یابد.

مدیرکل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاههای کشور به همراه چند نفر از کارشناسان هوانوردی از برج مراقبت فرودگاه ارومیه بازدید کرد.

تجهیزات ناوبری و ارتباطات مخابراتی و هواپیمایی برج مراقبت ارومیه از سیستم های نوین ارتباطی با اعتبارات شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور خریداری شده است.

کد مطلب 1713999

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