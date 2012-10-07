به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا صبح یکشنبه در نشست کارگروه کشاورزی استان گیلان اظهارداشت: رونق این بخش موجب تحقق تولیدات داخلی و حمایت از کار و سرمایه های ایرانی خواهد بود و از سوی دیگر کشاورزی از شاخص های مهم خودکفایی و توسعه کشور است.



وی همچنین از عوامل موثر در تحقق هر هدفی را وجود سامانه های نظارتی برای پایش مراحل گوناگون اجرای هدف و میزان عملکرد دستگاه های دخیل در اجرای هدف دانست و افزود: برای تحقق کامل شعار راهبردی امسال نحوه نظارتی بر روند اجرایی برنامه ریزی ها امری ضروری است.

استاندار گیلان گفت: دریک برنامه ریزی منسجم و درست ضمن تعریف نقشه، برنامه و هدف در کنار آن تعریف برای رصد، نظارت و ارزیابی نیز وجود دارد.



وی ادامه داد: توانمندی های استان پشتوانه ای مهمی برای تحقق جهاد اقتصادی در این منطقه است که مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

هاشم نیا با بیان اینکه گیلان در عرصه اقتصاد نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد، افزود: بهره مندی از مواهب طبیعی و خدادادی، داشتن توانمندی های کشاورزی، صنعتی و گردشگری، موقعیت خاص جغرافیایی، برخورداری از منطقه آزاد انزلی و امکانهای اقتصادی دیگر ظرفیت های قابل توجهی برای استان ایجاد کرده است.

وی یادآورشد: استان گیلان با بهره گیری از توانمندی های بسیارغنی از قبیل بندری، دریایی، کشاورزی، صنعتی، معدنی، صادراتی، توسعه روابط با کشورهای حوزه خزر و سایر کشورهای مستعد، حمل و نقل و پایانه ها، منابع انسانی قوی و توانمند دارای تحصیلات بسیار بالا در تمامی زمینه آماده ورود و تلاش برای نقش آفرینی است.