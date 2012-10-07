مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مجموع تا کنون 15 طرح در بخش های فاضلاب و آب در این استان برای ارائه در لایحه بودجه سال 92 در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: همه مطالعات فاز یک و دو این طرح ها به صورت کامل برای طرح در لایحه بودجه سال 92 انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با بیان اینکه از این تعداد طرح 14 طرح مربوط به حوزه فاضلاب شهرهای استان است، افزود: در این راستا با توجه به سیاست های وزارت نیرو طرح های آبی بیشتر در دستور کار قرار می گیرد که باید برای قرارگیری طرح های فاضلاب نیز رایزنی های لازم صورت گیرد.

اکبریان همچنین به سفرهای استانی رئیس جمهور به استانها اشاره کرد و گفت: در این راستا طرح هایی برای سفر چهارم رئیس جمهور به لرستان نیز مدنظر قرار گرفته است.