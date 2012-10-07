مردم همدان در محکومیت اهانت به پیامبر (ص) راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این تجمع که پیش از ظهر یکشنبه در اعتراض به فیلم موهن علیه پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، مردم غیور و شهیدپرور همدان از میدان امامزاده عبدالله همدان حرکت خود را آغاز و پس از طی مسافتی در میدان امام (ره) تجمع کردند.

در این راهپیمایی شرکت کنندگان با سردادن شعارهای "الله اکبر" "وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد لشکر دشمن نتواند که جوابم دهد" و "محمد رسول الله" این اقدام را محکوم کردند.

شرکت کنندگان همچنین با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" اهانت اخیر به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام را محکوم کردند.

راهپیمایان با شعارهایی نظیر "توهین به ساحت نبی، توهین به کل انبیاء است"، "سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن" و "توهین به ساحت نبی، توهین به مسلمین است" و "خون محمدی به جوش آمده" انزجار خود را اعلام کردند و سکوت بعضی از سران کشورهای مسلمان در قبال این رفتار را محکوم کردند.

دانش آموزان، دانشجویان و نظامیان نیز در کنار سایر مردم در این راهپیمایی و تحصن اعتراض آمیز حضور گسترده داشتند و وفاداری خود را به دین اسلام فریاد زدند.