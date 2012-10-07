کمک 17 میلیونی شهروندان نکا در جشن عاطفه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی عمادی با اعلام اینکه دو میلیون و 100 هزار تومان از این کمک‌ ها به صورت غیر نقدی بوده است، ابراز داشت: از میزان کمک‌ های جمع‌آوری شده حدود 11 میلیون تومان در مدرسه‌ها توسط دانش‌اموزان در قالب پاکت‌های هدیه جمع‌آوری شده است.



وی با اشاره به اینکه تمامی کمک‌ های نقدی جمع‌آوری شده مردمی در جشن عاطفه‌ها در قالب 28 پایگاه جمع‌آوری شده است، تصریح کرد: 456 دانش‌آموز مددجوی کمیته امداد شهرستان نکا هستند که از این تعداد 311 نفر ایتام هستند.



عمادی با بیان اینکه در جشن عاطفه‌های امسال نیروی مقاومت بسیج، آموزش و پرورش و تربیت بدنی شهرستان کمیته امداد را یاری کردند، گفت: کمک‌‌های جمع‌اوری شده در جشن عاطفه‌ها در بین دانش‌اموزان نیازمند نکایی توزیع شد.



بهره‌ مندی مددجویان کمیته امداد بابل از تسهیلات خودکفایی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بابل گفت: در سالجاری تاکنون 25 نفر ازوام خودکفایی این نهاد بهره‌ مند شدند.



سید حسن حسینی اظهارداشت: در شش ماهه سالجاری 550 نفراز مددجویان شهرستان بابل وام قرض الحسنه دریافت کردند.



وی با اشاره به اینکه 100 نفر از تسهیلات موردی بهره‌مند شدند، ابرازداشت: بخش وام خودکفایی که با نظارت مستقیم کمیته امداد انجام می‌گیرد در سال جاری 25 نفر از این تسهیلات بهره‌مند شدند که سقف این تسهیلات 10 میلیون تومان بوده است.

برگزاری کلاس پیشگیری اعتیاد برای مددجویان سوادکوهی



مدیر کمیته امداد شهرستان سوادکوه گفت: به مناسبت هفته نیروی انتظامی کلاس آموزش پیشگیری از اعتیاد در کمیته امداد سوادکوه برگزار شد.



مهدی اسماعیلی با اشاره به اینکه به مناسبت هفته نیروی انتظامی و ناجا یک دوره کلاس آموزش پیشگیری از اعتیاد با شرکت حداکثری کارکنان کمیته امداد این شهرستان با حضور رئیس پلیس پیشگیری و رئیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان برگزار شد، تصریح کرد: تعامل و همکاری بین نیروی انتظامی و کمیته امدادمی‌تواند در رفع مشکلات مردم این شهرستان، کاهش آسیب‌های اجتماعی موجود درجامعه و مددجویان تحت پوشش این نهاد موثر باشد.



وی از برگزاری جلسه کانون دانشجویی کمیته امداد سوادکوه به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور در محل ستاد فرماندهی این شهرستان خبر داد وگفت: آسیب شناسی اجتماعی، امنیت اجتماعی، اهمیت حجاب برای یک زن، خانواده ،آسیب‌های اجتماعی ماهواره، حمله دشمن به صورت جنگ نرم از مواردی بود که دراین جلسه پیرامون سخن گفته شد.

اعزام دو یتیم جویباری به عتبات عالیات



مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) جویبار گفت: یک خیر جویباری در اقدامی خیرخواهانه دو نفر از ایتام تحت حمایت را به عتبات عالیات اعزام کرد.



ابوالحسن رنجبر جویبارابراز داشت: یک فرد نیکوکار و حامی ایتام در اقدامی خیرخواهانه با پرداخت هشت میلیون ریال، دو خواهر از خانواده ایتام تحت حمایت را به زیارت عتبات عالیات اعزام کرد.



مدیر کمیته امداد امام (ره)جویبار با تقدیراز نیکوکاران و حامیان بزرگوار ایتام تحت حمایت، خاطر نشان کرد: به جهت تعدد نیازهای واقعی خانواده‌های ایتام به ویژه در بخش جهیزیه و مسکن، توجه ویژه خیران و نیکوکارانی که از تمکن مالی خوبی برخوردارند را در جهت رفع نیازهای ایتام خواستار شده است.