مسکن مهر دهلران نامتناسب با ویژگیهای شهرستان/ اجرای کار بدون مطالعه

به گزارش خبرنگار مهر، مسکن مهر نامی آشنا برای همه مردم ایران است نامی که شاید برای مردم شهرستان دهلران آزاردهنده باشد چرا که شش سال از زمان شروع پروژه مسکن مهر در این شهرستان می گذرد و هنوز از دو هزار و 32 واحد آن حتی یک واحد هم تحویل مردم نشده است.

بیشتر مردم این شهرستان چرا که بیشتر آنها معتقدند که مسکن مهر در این شهرستان که دمای هوای آن از 50 درجه عبور می کند چطور در منازل آپارتمانی زندگی کنند و شاید یکی از دلایل اصلی عدم استقبال مردم از منازل مهر در این شهرستان این باشد

این در حالی است که شهرستان دهلرن استعداد و ظرفیت ساخت بیش از دو هزار واحد را به صورت ویلایی دارد چون زمین های بکر و هموار در این شهرستان به قدری است که نیاز به ساخت منازل آپارتمانی در این شهرستان نبود و حال با گذشت شش سال از اجرای پروژه مسکن مهر و کمک 30 میلیونی دولت برای به سرانجام رساندن این منازل مردم رغبتی برای پرداخت آورده حداقل پنج میلیون تومانی خود ندارند و خیلی از افراد از منازل مهر انصراف داده اند و رفتند و عده ای هم به خاطر پرداخت نشدن آورده یک میلیونی خود از سوی تعاونی ها گرفتار شده اند.

بی توجهی های مسئولان به بافت شهری و شرایط جغرافیایی این شهرستان در ساخت مسکن مهر موجب کناره گیری افراد شده است.

این در حالی است که بهزاد علیزاده فرماندار شهرستان دهلران در جلسه شورای اداری این شهرستان با انتقاد شدید از روند کار در مسکن مهر از مسئولان مرتبط خواست هر چه سریع تر چاره ای برای حل مشکل این منازل بیندیشند.

وی گفت: ما در طرح مسکن مهر مشکل اساسی داشتیم که در دو سفر وزیر راه مسکن و شهرسازی به استان تصمیمات خوبی اتخاذ شد چرا که سهم آورده از 22.5 میلیون تومان به 25 میلیون تومان افزایش یافت و برای پیشبرد کار تصمیماتی گرفته شد و خیلی از تعاونیهای کم کار را کنار گذاشتند و قراردادها سه جانبه شدند.

وی اظهار داشت: امسال هم وزیر راه، مسکن و شهرسازی برای 900 واحد مشاغل آزاد پنج میلیون تومان به صورت امانی کمک کردند و قرار بر این شد این مبلغ در زمانی که افراد آورده خود را دادند، پرداخت شود.

این مسئول افزود: از ابتدای امسال جلسات زیادی برای حل مشکلات مسکن مهر در شهرستان برگزار شده و مصوبات خوبی برای به سرانجام رساندن آنها به تصویب رسیده است و این مصوبات نیازمند پیگیری است اما متاسفانه پیگیری صورت نگرفته که این متوجه دستگاه های ذیربط همانند راه مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است.

وی افزود: فرمانداری از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد و امیدواریم که مدیرکل راه مسکن و شهرسازی برای حل مشکل مسکن مهر همکاری کنند.

مسکن مهر پناه گاه گنجشک ها

اگر به محل مسکن مهر دهلران بروید خواهید دید که فقط صدای گنجشک ها در آن به گوش می رسد و انگار سالهاست این طرح تعطیل مانده است.

توقف کار و غیراستاندارد بودن برخی از قسمت های طرح کاملا مشهود است و در بعضی از واحدها به جای سیمان از گچ استفاده شده است که استحکام کافی ندارند و از سوی دیگر منازل کارمندی به جای استفاده از نما، جلوی ساختمان را با رنگ سفید پوشانده اند و دلیل آن هم مشخص نیست.

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مجتبی کاور