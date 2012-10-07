به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله اکبری با اظهار این مطلب افزود: هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، جلسه توجیهی با حضور دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی در سالن صلح و دوستی جمعیت برگزار و از 25 دانشجوی برتر سال گذشته از بین 300 دانشجوی علمی کاربردی جمعیت هلال احمر اصفهان تجلیل به عمل می‌آید.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه، فضای پرسش و پاسخ برای دانشجویان شرکت کننده ایجاد شده است،ادامه داد: در این جلسه به تمام سوالات مربوط به امور آموزشی و رفاهی از سوی مسئولان حاضر در جلسه پاسخ داده می‌شود.

جانشین رئیس دانشگاه علمی-کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: هر ساله در دو دوره زمانی شهریورماه و بهمن ماه دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی و در چهار رشته امداد و سوانح، آتش‌نشانی، جلب مشارکت‌های مردمی و مترجمی زبان انگلیسی پذیرفته می‌شوند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علمی و کاربردی جمعیت هلال احمر اصفهان ضمن اینکه فضایی را برای ارتقا تحصیلی شاغلان جمعیت ایجاد کرده، زمینه تحصیلی علاقمندان به رشته‌های مربوط به هلال احمر را به وجود آورده است، اضافه کرد: دو گروه از دانشجویان باید از طریق سازمان سنجش وارد و در آزمون شرکت کنند.

اکبری تعداد دانشجویان جدید الورود در شهریور ماه امسال در مقطع کارشناسی را 73 نفر خواند و گفت: در حال حاضر ثبت نام در مقطع کاردانی این دانشگاه آغاز شده است.

چربی خون بالا عامل بیش از 50 درصد سکته‌های قلبی است



سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: چربی خون بالا عامل بیش از نیمی از سکته‌های قلبی است و از هر ۵ سکته‌مغزی یک مورد به علت چربی خون بالا اتفاق می افتد.

زهرا عبداللهی با اشاره به اینکه چربی، نوعی ماده غذایی و یکی از ترکیبات مهم مورد نیاز بدن انسان است، اظهار داشت: با حذف چربی ترانس (روغن جامد) و جایگزین کردن آن با روغن های مایع می توان از ۴۰ درصد مرگ های ناشی از بیماری قلبی عروقی پیشگیری کرد.

وی افزود: میلیاردها سلول در بدن برای تبادل فرمان های عصبی و محافظت بافت ها در برابر بعضی از شوک های محیطی مانند سرما و سایر فعالیت های خود به چربی نیاز دارند و تمامی بافت های عصبی، سلول های مغزی و غشای سلول های بدن از چربی است.

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تصریح کرد: مصرف زیاد چربی ها، احتمال ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، افزایش فشار خون و بیماری دیابت (مرض قند) را افزایش می دهند و در کشورهایی که دریافت روغن‌های جامد، لبنیات پرچرب، کره، مارگارین و چربی‌های موجود در گوشت قرمز و فرآورده‌های گوشتی بالاست، مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلب و عروق نیز بالاست.

این متخصص تغذیه یادآور شد: مصرف زیاد مواد غذایی پر چرب، به خصوص چربی های حیوانی و گوشت قرمز خطر ابتلا به سرطان پستان، روده بزرگ و پروستات را افزایش می دهد.

وی بیان داشت: بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها مهمترین علت مرگ و میر در کشور ما هستند که یکی از دلایل آن الگوی غلط مصرف روغن های خوراکی و مصرف غذاهای چرب و سرخ شده است.