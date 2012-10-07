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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۱

عنایتی:

9 پروژه پستی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

9 پروژه پستی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل پست خراسان جنوبی از بهره برداری از نه پروژه پست در روز جهانی پست در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عنایتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارداشت: 9 پروژه پستس با اعتبار هفت میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: از این مبلغ 22 درصد محل اعتبارات استانی و 78 درصد از محل اعتبارات ملی تامین اعتبار شده است.

عنایتی از تجهیز ناوگان حمل و نقل بین استان به دو دستگاه کامیون خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار سه میلیارد ریال اجرا شده و در روز جهانی پست به بهره برداری می رسد.

وی تجهیز ناوگان توزیع شهری به دو دستگاه کامیون را از دیگر پروژه های این مجموعه در روز جهانی پست عنوان کرد و بیان داشت: برای اجرای این پروژه 800 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

عنایتی با جزئیات این پروژه ها اشاره کرد و گفت: راه اندازی گشت کیفیت رونمایی از نرم افزار رهگیری خدمات ثبت اسناد و محیط زیست از جمله  این پروژه ها است.

وی رونمایی از سامانه وب آگهی روستایی به آدرسhttp://eagahi.post.ir، رونمایی از سامانه کارت پستال و دعوتنامه الکترونیکی به آدرس http://ecard.post.ir، و بازار الکترونیک با قابلیت اختصاص لینک به دامین های اختصاصی به آدرس  www.ebazaar-post.ir، را از دیگر پروژه های اداره کل استان در روز جهانی پست"17 مهرماه " اعلام کرد.

عنایتی همچنین از افتتاح مرکز تجزیه و مبادلات شهرستان بشرویه و افتتاح پلاک کوبی شهرک صنعتی بیرجند به تعداد 253 رکورد در روز جهانی پست خبر داد.

مدیرکل پست خراسان جنوبی در پایان تعداد واحدهای پستی استان را 11 اداره و دفتر ذکر کرد و گفت: همچنین تعداد نمایندگی توزیع فعال در استان26 مورد است.

کد مطلب 1714010

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