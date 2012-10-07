9 پروژه پستی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عنایتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارداشت: 9 پروژه پستس با اعتبار هفت میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: از این مبلغ 22 درصد محل اعتبارات استانی و 78 درصد از محل اعتبارات ملی تامین اعتبار شده است.

عنایتی از تجهیز ناوگان حمل و نقل بین استان به دو دستگاه کامیون خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار سه میلیارد ریال اجرا شده و در روز جهانی پست به بهره برداری می رسد.

وی تجهیز ناوگان توزیع شهری به دو دستگاه کامیون را از دیگر پروژه های این مجموعه در روز جهانی پست عنوان کرد و بیان داشت: برای اجرای این پروژه 800 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

عنایتی با جزئیات این پروژه ها اشاره کرد و گفت: راه اندازی گشت کیفیت رونمایی از نرم افزار رهگیری خدمات ثبت اسناد و محیط زیست از جمله این پروژه ها است.

وی رونمایی از سامانه وب آگهی روستایی به آدرسhttp://eagahi.post.ir، رونمایی از سامانه کارت پستال و دعوتنامه الکترونیکی به آدرس http://ecard.post.ir، و بازار الکترونیک با قابلیت اختصاص لینک به دامین های اختصاصی به آدرس www.ebazaar-post.ir، را از دیگر پروژه های اداره کل استان در روز جهانی پست"17 مهرماه " اعلام کرد.

عنایتی همچنین از افتتاح مرکز تجزیه و مبادلات شهرستان بشرویه و افتتاح پلاک کوبی شهرک صنعتی بیرجند به تعداد 253 رکورد در روز جهانی پست خبر داد.

مدیرکل پست خراسان جنوبی در پایان تعداد واحدهای پستی استان را 11 اداره و دفتر ذکر کرد و گفت: همچنین تعداد نمایندگی توزیع فعال در استان26 مورد است.