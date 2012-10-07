بهره برداری از خانه تکواندو کردستان توسعه این ورزش را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران صبح یکشنبه در مراسم افتتاح خانه تکواندوی کردستان اظهار داشت: تعامل و ارتباط و کنار گذاشتن اختلافات می تواند بسیاری از مشکلات را در عرصه ورزش استان حل کند.

وی با اشاره به مستعد بودن ورزشکاران و دارا بودن پتانسیل های بالای استان افزود: باید با برنامه ریزی و همکاری مناسب زمینه های رشد و حضور رشته های مختلف ورزشی کردستان را در عرصه های بین المللی و ملی فراهم کنیم.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: خوشبختانه هیئت تکواندو عملکرد مناسبی را داشته و انتظار می رود این عملکرد همچنان ادامه داشته باشد.

تیشه گران یادآور شد: ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری هیئت ها می تواند در توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان موثر باشد.

وی ادامه داد: بررسی عملکرد مالی و فنی هیئت های ورزشی یکی از اولویت های کاری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان است.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان گفت: تیم های ورزشی باید هدفمند و با برنامه ریزی مناسب به مسابقات اعزام شوند تا خروجی های مناسبی را در مسابقات داشته باشیم.

تیشه گران اظهار داشت: جذب اسپانسر در هیئت های ورزشی یک ضرورت است و این عامل می تواند ورزش استان را متحول کند.

وی با اشاره به اینکه ارزش دادن به پیشکسوتان، مربیان و قهرمانان باید مد نظر باشد، افزود: استفاده از تجربیات آنها می تواند در رفع مشکلات و ارتقاء ورزش موثر باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: انتظار می رود با برنامه ریزی درست و جذب اعتبارات ملی و استانی به لحاظ مالی به هئیت های ورزشی استان و شهرستان کمک شود.

تیشه گران یادآور شد: احداث خانه تکواندو در استان کردستان می تواند در توسعه این رشته ورزشی و جذب جوانان موثر باشد.