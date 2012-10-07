دو فوریت تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس دو فوریت طرح درخواست تمدید مهلت اجرای آزمایشی مدیریت خدمات کشوری را تصویب کردند.

بعد از تصویب این طرح با 157 رای موافق از سوی نمایندگان بررسی جزئیات این طرح به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری تا پایان 18 مهر ماه امسال اعتبار داشت و بعد از آن قانون فوق غیر قابل اجرا می شد به همین خاطر نمایندگان دو فوریت این طرح را تصویب کردند.

مخالفان فوریت این طرح نیز همچنین نسبت به مدت اعتبار این قانون و همچنین اصلاح برخی نواقص موجود در این قانون نظراتی را داشتند که درنهایت قرار شد ابتدا تمدید این قانون انجام شود و سپس نظرات مخالفان برای اصلاح این قانون و رفع نواقص درجلسات بعدی بررسی شود.