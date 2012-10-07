750 میلیون ریال زکات توسط کشاورزان ساوجبلاغی جمع آوری شد

شاپور قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: احیای فریضه زکات امری ضروری است و مسئولیت مدیران و مبلغان در جهت تبلیغ و فرهنگ سازی زکات که در آموزه های دینی ما مسلمانان نیز تاکید فراوانی به آن شده، اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: مبالغ پرداختی کشاورزان برای رفع نیازهای محرومان و نیازمندان و همچنین اجرای پروژه های عمرانی روستاها در همان منطقه هزینه می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت مسئله زکات از نگاه کلام الهی و معصومین (ع) باید همه تلاش ها در جهت تقویت این فریضه مهم دینی معطوف شود.

قاسمی تصریح کرد: سال گذشته 193 میلیون تومان زکات در این شهرستان جمع آوری شده است و امسال نیز پیش بینی می شود، رقم 6 ماهه اول تا پایان سال افزایش یابد.

مدیرکمیته امداد شهرستان ساوجبلاغ بیان کرد: در صورت همکاری و مشارکت مردم نوعدوست و نیکوکار شهرستان ساوجبلاغ در طرح های فقرزدایی، منابع مالی در اختیار کمیته امداد تقویت می شود و بدون تردید در آینده شاهد تحولی چشمگیر در رفع فقر و محرومیت این شهرستان خواهیم بود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 6 هزار مددجو، تحت حمایت کمیته امداد شهرستان ساوجبلاغ هستند و از مجموع خدمات حمایتی در حوزه های مسکن، درمان، فرهنگی، کمکهای موردی، اشتغال، جهیزیه و ... بهره مند هستند.