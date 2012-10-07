مراحل ساخت بازی "راز روشن" به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، پدر شهید احمدی روشن از مراحل ساخت بازی "راز روشن" که بر اساس زندگی و روند شهادت شهید مصطفی احمدی روشن در حال ساخت است در ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال بازدید کرد.

در همین حال بازی رایانه‌ای "عصر اقتدار" با حضور پدر این شهید هسته‌ای در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال معرفی شد.

رحیم احمدی‌روشن در حاشیه این مراسم که در محل غرفه بسیج دانش‌آموزی در ششمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال برگزار شد، گفت: جوانان و نوجوانان بعد از انقلاب ذهن پویا و آماده‌ای برای پذیرش فرهنگ غنی اسلامی دارند.

وی با بیان اینکه جوانان به سیستم‌های رایانه‌ای علاقه فراوانی دارند و مقاصد و خواسته‌های خودشان را از این طریق به دست‌ می آورند، تصریح کرد: یکی از مقاصد جوانان آشنا شدن با فرهنگ غنی اسلامی به وسیله فضای مجازی است که این اقدام بسیار خوبی است.

پدر شهید هسته ای کشورمان در ادامه به بیان خاطره‌ای از شهید مصطفی احمدی روشن در دوران دانشجویی وی پرداخت و گفت: در سال 78 تا 80 ، مصطفی معاون بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بود که آن زمان مانند الان سیستم‌های رایانه‌ای در اختیارشان نبود؛ مصطفی سیستم رایانه‌ای را قرض می‌کند تا به وسیله آن مظلومیت مردم فلسطین را به گوش آزادیخواهان دنیا برساند.

وی برگزاری نمایشگاههایی مانند رسانه دیجیتال را اثرگذار و سازنده در میان جوانان عنوان کرد که می تواند در اشاعه و انتقال فرهنگ شهید و شهادت به جوانان و نوجوانان کمک کند.

بازی رایانه‌ای عصر اقتدار، اولین بازی است که در آن شهر تلاویو بازسازی و برای وقوع یک اتفاق آماده شده است. این بازی توسط بسیج دانش آموزی در محل نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال معرفی شد.

همچنین بازی رایانه ای "راز روشن" که بر اساس زندگی و روند شهادت شهید مصطفی احمدی روشن در حال ساخت است اولین بازی ایرانی است که قرار است به بحث ترورهای نخبگان از گذشته تا به امروز بپردازد؛ موتور این بازی ایرانی است و گرافیک بازی در سطح بالایی قرار دارد.