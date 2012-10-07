یک چهارم صادرات گلستان به عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی پیش از ظهر یکشنبه در تشریح سفر هیئت تجاری استان به اقلیم کردستان عراق افزود: همچنین آرامش نسبی در عراق، عدم نیاز به ویزا و وجود پروازهای هفتگی به این کشور از دیگر فاکتورهای ترغیب بازرگانان برای ورود به عراق بود.

وی با بیان اینکه سلیمانیه منطقه‌ای جنگ‌زده و عقب نگه‌ داشته شده‌ است گفت: نیازهای این استان در تمام زمینه‌ها از میوه، مجتمع‌سازی، آپارتمان‌سازی و انبوه‌سازی گرفته تا ساخت سد و راه و کانال‌های آب نامحدود است.

به عقیده وی چنانچه سفر تجاری منجر به انعقاد تفاهم‌نامه‌های بازرگانان شود اولین ثمره آن فعال‌شدن بخش بازرگانی و تولید است.

اعزام هیئت به گرجستان و روسیه

وی در خصوص برنامه‌های آتی اتاق گفت: پس از عراق در حال تدارک اعزام هیئت به گرجستان هستیم و سفر بعدی نیز به کشور روسیه خواهد بود.

وی افزود: بر مبنای برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته مقرر شد در سال 91 هیئت‌های تجاری - صنعتی چندین سفر به دیگر کشورها داشته‌باشند که منطقه اقلیم کردستان یکی از مناطق مطلوب و بازار هدف بود.



رئیس اتاق گرگان تصریح کرد: باتوجه به ترکیب بسیار منسجم و قوی هیئت اعزامی از گلستان در بخش‌های خدمات فنی و مهندسی، ساختمان، دام و طیور، کشاورزی و تولید مصالح ساختمانی و دیوارهای پیش‌ساخته به اقلیم کردستان عراق، در ملاقات‌های رودررویی که با همتایان خود به ویژه در سلیمانیه داشتند به تفاهم‌های بسیار خوبی نائل آمدیم.



دامغانی با تشریح ترکیب هیئت 35 نفره اعزامی به اقلیم کردستان عراق تصریح کرد: در آینده نزدیک گلستان در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی و بسیاری از محصولات استان گام بلندی به سوی عراق برخواهد داشت.

‌درویشعلی حسن زاده معاون صنعت، معدن و تجارت گلستان نیز ضمن مثبت ارزیابی نمودن نتایج سفر هیئت تجاری اقتصادی گلستان به عراق اظهار داشت: در این سفر مذاکرات خوبی با مسئولان تجاری و اقتصادی کردستان عراق انجام شده است.