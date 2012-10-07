به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رضایی منفرد گفت: با راه اندازی کامل رادیو اختصاصی تخت جمشید، برنامه های این رادیو تا شعاع چند کیلومتری از تخت جمشید و حتی با گیرنده های اتومبیل، با موج FM، همه روزه از ابتدا تا اتمام ساعت بازدید،برای گردشگران قابل دریافت است.

وی افزود: رادیو اختصاصی تخت جمشید با نام رادیو پارسه، ضمن پخش تلاوت قرآن و سرود ملی جمهوری اسلامی، برنامه های خود را آغاز و در تمام ساعات روز با ارائه راهنمایی هایی در راستای چگونگی بازدید از مجموعه تاریخی، پخش توصیه های حفاظتی و قوانین بازدید و نیز ارائه اطلاعات مفید و سودمند تاریخی ودیگر برنامه های متنوع وسودمند موجبات بازدید خوب و مناسبی را جهت گردشگران فراهم می آورد.

باید از میراث گذشتگان خود به خوبی محافظت کنیم

به مناسبت هفته گردشگری فعالان گردشگری شهرستان خرم بید در استان فارس با حجت الاسلام والمسلمین نقوی امام جمعه صفاشهر دیدار کردند.

در این نشست صمیمی که در محل دفتر امام جمعه برگزار شد، حجت الاسلام نقوی با ارائه سخنانی در خصوص هفته کرامت و جایگاه مهم و ارزشمند میراث فرهنگی و گردشگری، افزود : مهم ترین مشخصه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری جامعیت آن است به نحوی که تاریخ ، توجه به معنویت، ادبیات،هنر و ... در آن نهفته است، بنابراین کمتر موضوعی وجود دارد که این جامعیت را یک جا دارا باشد.

وی در ادامه گفت: باید از میراث گذشتگان خود به خوبی محافظت کنیم و این میراث فرهنگی شامل میراث معنوی ، میراث تاریخی و فرهنگی ، بزرگداشت علما و بزرگان و ... می شود که بسیار ارزشمند است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان خرم بید ضمن تقدیر از فعالیت های صورت پذیرفته در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: در شهرستان خرم بید استعدادهای بالقوه بسیاری نهفته و باید به فعل تبدیل شوند.

وی در پایان سخنانش خواستار برگزاری کنگره بزرگداشت علما و دانشمندان خرم بید شد و آن را در بالا بردن سطح آگاهی عمومی بسیار موثر دانست.

در ادامه این جلسه جابر حیدری فرد مسئول میراث فرهنگی شهرستان خرم بید ضمن تقدیر از همیاری و راهنمایی امام جمعه صفاشهر، با ارائه گزارش جامعی از فعالیت های صورت پذیرفته در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان، خواستار کمک تمامی مردم و مسئولین برای ارتقای این بخش شد.

وی خاطرنشان کرد:برای برگزاری کنگره علما و دانشمندان شهرستان خرم بید با مشارکت دفتر امام جمعه اعلام آمادگی می کنیم.

در این جلسه همچنین تفاهم برای استفاده مشترک از کاروانسرای تاریخی صفاشهر، اهمیت حفاظت از اثر تاریخی امام زاده شهدا و ارتقاء صنایع دستی موضوعاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که امام جمعه صفاشهر نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند.