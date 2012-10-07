عبدالرسول استادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی برای تغییر چهره شهر بندرریگ انجام داده ایم و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در آینده شاهد بهبود وضعیت مبلمان شهری و همچنین ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی بیشتری در بندرریگ خواهیم بود.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های لازم برای نصب یک لنج (بوم) در ورودی مثلث شکل بندر ریگ انجام شده، اضافه کرد: شهرداری بندر ریگ تلاش دارد تا با نصب المان‌های بومی منطقه در نقاط مختلف شهر، گامی در راستای حفظ فرهنگ غنی بومی آن برداشته باشد.

شهردار بندرریگ ادامه داد: همچنین به تازگی غرفه ای را در این نقطه از شهر برای رفاه حال شهروندان و مسافرانی که از این محل عبور می‌کنند، فعال کرده ایم تا این نقطه را از وضعیت فعلی خارج کنیم و اقدامات لازم را برای آبادنی و عمران آن صورت دهیم.

وی در ادامه با اشاره به کارهای عمرانی صورت گرفته در آرامستان این شهر، بیان داشت: خیابان آرامستان بندرریگ به زودی آسفالت می شود و قصد داریم اطراف آرامستان را با نخل درخت کاری کنیم و ضمن لوله کشی آرامستان در چندین نقطه از آن شیرهای آب برای استفاده شهروندان قرار بدهیم.

استادزاده خاطرنشان ساخت: همچنین برنامه‌داریم در این مکان چندین سطل زباله را نصب کنیم؛ 50 سطل زباله فایبرگلاس خریداری کرده ایم که در مناطق مختلف شهر ریگ نصب می کنیم و تعدادی از آنها را نیز بین مدارس تقسیم کردیم.

وی در ادامه به تشریح برخی پروژه‌های عمرانی بندر ریگ پرداخت و گفت: برای بازگشایی مسیر بلوار مطهری با برخی از صاحبان منازلی که در این مسیر قرار دارند به توافق رسیده ایم که به زودی عملیات تخریب این منازل آغاز می‌شود.

شهرداربندرریگ اضافه کرد: اتمام خیابان فرهنگ، آغاز عملیات اجرایی خیابان آزادی شمالی به سمت خیابان و میدان صدف و سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر ریگ از پروژه هایی هستند که یا به اتمام رسیده اند و یا در حال اجرا هستند و یا در حال عقد موافقتنامه برای اجرای آنها هستیم.