انجام 96 درصد زایمانهای کشور تحت مراقبت ماما و متخصص

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امامی رضوی روز یکشنبه در همایش روز جهانی کودک افزود: با اجرای برنامه ای با عنوان مراقبت های ادغام یافته کودک سالم (15 مراقبت ادغام یافته) از جمله پایش رشد، ترویج تغذیه با شیر مادر، واکسیناسیون، بینایی، شنوایی، دهان و دندان، مشاور خانواده انجام می شود.
وی توجه به کودکان را ارزشمندترین رویکرد عدالت طلبانه برای رسیدن به توسعه پایدار دانست و افزود: سلامت کودکان موضوعی بسیار فراتر از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است و تمام عوامل نظیر عوامل اجتماعی، شغل، درآمد خانوار، طبقه اجتماعی، مسکن، محیط زیست و تحصیلات در رشد و سلامت کودک موثر است.
وی ادامه داد: خوشبختانه مدتی است که رویکرد کل نگر در این زمینه در سطح وزارت بهداشت مستقر شده است که از آن جمله می توان به مراقبت های قبل از تولد یعنی مراقبت های 8 گانه دوران بارداری و ترویج زایمان ایمن در کلیه مراکز درمانی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بیش از 540 بیمارستان کشور هم اکنون دوستدار کودک هستند، اظهار داشت: از چهار سال گذشته برنامه سوانح و حوادث که به ارزیابی، طبقه بندی، تشخیص درمان کودک مصدوم می پردازد به عنوان متمم برنامه مانا (برنامه ملی مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال) انجام شده است.
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