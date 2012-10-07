انجام 96 درصد زایمانهای کشور تحت مراقبت ماما و متخصص

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امامی رضوی روز یکشنبه در همایش روز جهانی کودک افزود: با اجرای برنامه ای با عنوان مراقبت های ادغام یافته کودک سالم (15 مراقبت ادغام یافته) از جمله پایش رشد، ترویج تغذیه با شیر مادر، واکسیناسیون، بینایی، شنوایی، دهان و دندان، مشاور خانواده انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: این معاینات در سنین بدو تولد سه تا پنج روزگی، 14 تا 15 روزگی، یکماهگی، دو، چهار، شش، هفت، 9، 12، 18، 24، 30، 36، 48 و 60 ماهگی انجام می شود.

وی توجه به کودکان را ارزشمندترین رویکرد عدالت طلبانه برای رسیدن به توسعه پایدار دانست و افزود: سلامت کودکان موضوعی بسیار فراتر از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است و تمام عوامل نظیر عوامل اجتماعی، شغل، درآمد خانوار، طبقه اجتماعی، مسکن، محیط زیست و تحصیلات در رشد و سلامت کودک موثر است.

وی ادامه داد: خوشبختانه مدتی است که رویکرد کل نگر در این زمینه در سطح وزارت بهداشت مستقر شده است که از آن جمله می توان به مراقبت های قبل از تولد یعنی مراقبت های 8 گانه دوران بارداری و ترویج زایمان ایمن در کلیه مراکز درمانی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه بیش از 540 بیمارستان کشور هم اکنون دوستدار کودک هستند، اظهار داشت: از چهار سال گذشته برنامه سوانح و حوادث که به ارزیابی، طبقه بندی، تشخیص درمان کودک مصدوم می پردازد به عنوان متمم برنامه مانا (برنامه ملی مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال) انجام شده است.

معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین گفت: میزان مرگ و میر مادران در کشور به 21 در یکصد هزار تولد زنده کاهش یافته است که این امر نشان دهنده تحقق اهداف سوم توسعه هزاره است.

امامی رضوی افزود:مراقبت هشت گانه دوران بارداری با رویکرد ارتقای سلامت مادر و جنین و همچنین ترویج زایمان ایمن در تمام مراکز بهداشتی درمانی کشور در حال اجرا است.

امامی رضوی یادآور شد: براساس اطلاعات نظام مراقبت ،علت مرگ کودکان یک تا 59 ماهه در سال 88، شامل 20 درصد هر یک از عوامل سوانح و حوادث، بیماری های ژنتیک و مادرزادی، 15 درصد بیماری های دستگاه تنفسی، 10 درصد بیماری های عفونی و انگلی، 9 درصد بیماری های قلبی و عروقی، و هشت درصد بیماری های دستگاه عصبی مرکزی بوده است.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین اصول رشد و تکامل همه جانبه کودکان خردسال، همکاری های بین بخشی است و روز جهانی و هفته ملی کودک و حضور بخش های موثر در این حوزه نشان از شروع همکاری ها در این زمینه است.