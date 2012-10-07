آزمایشگاه مرجع در پردیس فنی دانشگاه تهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود کمره ای در مراسم بهره برداری از 17 نیروگاه خورشیدی، پردیس دانشگاه تهران را شامل 8 دانشکده دانست و افزود: این دانشکده 10 هزار و 400 دانشجو دارد که از این تعداد 5 هزار و 500 دانشجو در مقطع کارشناسی، 3 هزار و 700 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و هزار و 200 دانشجو در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند.

رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه 50 درصد دانشجویان این دانشکده در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: طرح گسترش پردیس دانشکده های فنی را در دستور کار داریم که با تامین اعتبارات در این زمینه اقدام خواهد شد.



وی با اشاره به همکاریهای علمی این دانشکده با دستگاه های اجرایی و صنعتی، خاطر نشان کرد: در این راستا اقدام به راه اندازی 13 موسسه پژوهشی مشترک با دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی کردیم که از آن جمله می توان به انیستیتو مهندسی نفت و انیستیتو سوخت و محیط زیست اشاره کرد.



کمره ای رفع نیازهای کشور را رویکرد تحقیقاتی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ذکر کرد و یادآور شد: با ایجاد موسسات پژوهشی مشترک سعی شد تا از اجرای پروژه های تحقیقاتی منفرد جلوگیری شود.



وی از همکاریهای بین المللی این پردیس خبر داد و اضافه کرد: در این راستا با همکاری شرکت آب و نیروی وزارت نیرو و شرکت توربو اسلوونی اقدام به ایجاد آزمایشگاه مرجع کردیم.



رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ادامه داد: علاوه بر این از سوی یونسکو کرسی آموزش مهندسی به این دانشکده واگذار شده است.



کمره ای همچنین به بیان رتبه این دانشکده در میان دانشکده های مهندسی کشور پرداخت و یادآور شد: پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در میان دانشکده های فنی رتبه برتر را دارد و بر اساس رتبه بندی QS جز 500 دانشگاه برتر معرفی شده است.