به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: آثار این جشنواره همزمان با جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان از 18 تا 22مهر ماه در استان اکران خواهد شد.

وی بیان داشت: این آثار در دو سالن هنرنمای شهر یاسوج و سالن شهید نحوی مجتمع فرهنگی و هنری آزادگان دهدشت به نمایش گذاشته می شوند.

کمالوندی با بیان اینکه فیلمهایی که در این دو شهر به نمایش در می آید از آثار برگزیده جشنواره بین اللمی فیلم کودک و نوجوان اصفهان است، اظهار داشت: نمایش این فیلمها فرصتی برای ارتقای فعالیت های فرهنگی و هنری در زمینه کودکان و نوجوانان است.

وی افزود: در این جشنواره فیلمهای "دیو و دلبر"، "رویای سینما"، "پرواز مرغابی ها"، "نخودی"، "همبازی"، "قفل ساز"، "شیر تو شیر"، "جعبه موسیقی" و "ترانه کوچک" به نمایش درخواهد آمد.