نمایندگان خواستار بازرسی و فرود اجباری هواپیماهای ترکیه و عراق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جواد جهانگیرزاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.

بر این اساس علیرضا محجوب نماینده تهران، نادر قاضی پور نماینده ارومیه با اعلام تذکری به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر اطلاعات و امور خارجه خواستار عمل متقابل در خصوص فرود اجباری و بازرسی از هواپیماهای کشور ترکیه و عراق شدند.

همچنین لاله افتخاری نماینده مردم تهران از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار ارائه توضیح در خصوص علت صدور اجازه اکران به فیلم های خلاف شئون اسلامی شد.

زهره طبیب زاده نمایند مردم تهران نیز با تذکر کتبی به رئیس جمهور خواستار ارائه توضیح در خصوص علت عدم پاسخگویی وزرا به تذکرات کتبی نمایندگان شد و همچنین طی تذکر کتبی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ارائه توضیح در خصوص علت اجازه واردات اتومبیل‌های لوکس با نرخ ارز مرجع و اصلاح روش نرخ گذاری در خرید تضمینی گندم شد.

در ادامه نادر قاضی پور نماینده مردم تبریز، احمد توکلی نماینده مردم تهران، جواد جهانگیرزاده نماینده مردم تبریز و علی رضا محجوب نماینده مردم تهران طی تذکر کتبی به رئیس جمهور و وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، خواستار تسریع در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم شدند.

علاوه بر این نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، الهیارملکشاهی نماینده مردم کوهدشت و علیرضامحجوب نماینده مردم تهران با اعلام تذکر کتبی دیگری به رئیس جمهور خواستار انجام اقدامات لازم جهت استرداد تصویربردار ایرانی پناهنده شده به آمریکا شدند.

محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریزهمچنین طی تذکری به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خواستار تسریع جهت اقدام لازم برای تثبیت ارزش پول ملی شدند.

علاوه بر این علیرضا محجوب نماینده تهران، نادر قاضی پور نماینده ارومیه ، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه با تذکر به وزیر امور خارجه خواستار پیگیری حقوقی اهانت به سخنگوی وزارت امور خارجه در نیویورک شدند.