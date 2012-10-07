به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طالبی در جمع قضات و کارکنان دادگستری قائم شهر گفت: در بینش اسلامی ما، انسان به عنوان اشرف مخلوقات برای رسیدن به کمال و سعادت آفریده شده ، از این روی باید تمام تلاش و کوشش خود را در پیمودن این راه بکار گیرد.

وی با اشاره به لزوم آشنایی به راههای رسیدن به کمال افزود: صبر، استقامت و تدبیر در نحوه معیشت را ابزار مهم در رسیدن به کمال دانست.

طالبی از افزایش دو درصدی ورودی پرونده ها به دادگاههای عمومی استان در ششماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: ورودی دادسراهای استان نسبت به سال گذشته در این مدت 1.5 درصد کاهش داشته است.

زن محور انسان سازی و تربیت نسل ها است



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل گفت: زنان محور انسان سازی و تربیت نسل ها و کانون مهر و محبت هستند و در حفظ و امنیت اجتماعی نقش مهمی دارند.



حجت الاسلام سید حسین ابراهیمیاندر نشست آسیب شناسی حجاب و عفاف در ساختار اجتماعی، بانوان را گرانبهاترین موجود نظام خلقت دانست و گفت: خداوند در این عالم پدیدی با ارزش تر و والاتر از زن در نظام خلفت خلق نکرد.

وی با تأکید بر اینکه زن باید مانند دوری در صدف بماند بیان داشت:چون در عالم برترین پدیده های با ارزش مثل گوهر، مروارید باید در صدف و زن هم باید در این جهان در حجاب غفاف بماند.

حفظ انقلاب بر عهده همگان است



رئیس کل دادگستری مازندران گفت: همان طور که حفظ انقلاب بر عهده همگان است مشکلات آن باید با مشارکت و جدیت همه نهادها و دستگاهها رفع شود.



حجت الاسلام حسین طالبی با مهم توصیف کردن این برهه تاریخی کشور گفت: همه ما به عنوان سربازان و معتقدین نظام مقدس جمهوری اسلامی باید شرایط کشور را که دشمن با تمام وجود از طریق فشارهای مالی و اقتصادی درصدد به زانو در آوردن آن است درک کنیم.

وی افزود: برای اینکه وظیفه خودمان را در حفظ و حراست از دستاوردهای نظام عملی کنیم قطعا باید احساس مسئولیت بیشتری داشته باشیم تا کارها، تصمیم گیری ها و فعالیتهای ما با جدیت بیشترانجام شود تا به حول قوه الهی دشمن را در این میدان مایوس و به عقب برانیم.

رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در مازندران با تاکید بر تبعیت از مقام معظم رهبری از نظر شرعی و وجدانی گفت: تاکید معظم له بر اقتصاد مقاومتی می تواند در حل مشکلات موجود راهگشا باشد که این امر همت مضاعف دست اندرکاران امر در حوزه اقتصادی و مالی را می طلبد.