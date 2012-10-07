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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

حجت الاسلام طاهری:

انسجام اقوام مختلف خراسان شمالی با حضور رهبری تقویت می‌شود

انسجام اقوام مختلف خراسان شمالی با حضور رهبری تقویت می‌شود

مانه و سملقان - خبرگزاری مهر: امام جمعه آشخانه گفت: حضور مقام معظم رهبری در خراسان شمالی سبب تقویت انسجام اقوام مختلف این استان می‌شود.

حجت الاسلام جواد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر تاریخی مقام معظم رهبری به خراسان شمالی در چهارشنبه هفته جاری افزود: از سالیان گذشته اقوام مختلف استان با صلح و آرامش و در وحدت کامل با یکدیگر زندگی می‌کردند.

وی با بیان اینکه حضور مقام معظم رهبری در خراسان شمالی سبب تقویت انسجام اقوام مختلف این استان می‌شود، تصریح کرد: این حضور در واقع انسجام و وحدت پیروان شیعه و سنی و نیز اقوام کرد، ترک، فارس و ترکمن موجود در خراسان شمالی را بیمه می‌کند.

حجت الاسلام طاهری در ادامه با یادآوری وضعیت اشتغال و معیشتی مردم خراسان شمالی اظهار داشت: غالب مردم این استان به نوعی از طریق کشاورزی ارتزاق می‌کنند و متاسفانه از این قشر تولید کننده نیز حمایت چندانی صورت نمی‌گیرد.

وی حمایت از تولید کننده کشاورزی را یکی از حلقه‌های مفقوده در خراسان شمالی ذکر کرد و افزود: کشاورزان زحمت کش استان، پس از مدت‌ها رنج و مرارت محصول کشاورزی را تولید می‌کنند اما به دلیل واسطه گری در بازار، عدم وجود صنایع تبدیلی، فقر عمومی کشاورزان و ... سود چندانی عاید آنها نمی‌شود و سود کلان تولید در عرصه کشاورزی خراسان شمالی نصیب دلالان و واسطه گران می‌شود.

امام جمعه آشخانه اظهار امیدواری کرد حضور بابرکت مقام معظم رهبری روحیه کار و تلاش را در بین مسئولین استانی افزایش داده تا به تبع آن مشکلات طاقت فرسای کشاورزان و دیگر اقشار مردم خراسان شمالی مرتفع شود.

حجت الاسلام جواد طاهری نیاز به ثبات مدیریتی و وحدت رویه را یکی از مهم‌ترین نیازهای فعلی خراسان شمالی دانست و تصریح کرد: امید است سفر رهبری به این استان سر آغاز فصلی نو برای رفع مشکلات چندین ساله این خطه از ایران اسلامی باشد.

کد مطلب 1714024

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