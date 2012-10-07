حجت الاسلام جواد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر تاریخی مقام معظم رهبری به خراسان شمالی در چهارشنبه هفته جاری افزود: از سالیان گذشته اقوام مختلف استان با صلح و آرامش و در وحدت کامل با یکدیگر زندگی می‌کردند.

وی با بیان اینکه حضور مقام معظم رهبری در خراسان شمالی سبب تقویت انسجام اقوام مختلف این استان می‌شود، تصریح کرد: این حضور در واقع انسجام و وحدت پیروان شیعه و سنی و نیز اقوام کرد، ترک، فارس و ترکمن موجود در خراسان شمالی را بیمه می‌کند.

حجت الاسلام طاهری در ادامه با یادآوری وضعیت اشتغال و معیشتی مردم خراسان شمالی اظهار داشت: غالب مردم این استان به نوعی از طریق کشاورزی ارتزاق می‌کنند و متاسفانه از این قشر تولید کننده نیز حمایت چندانی صورت نمی‌گیرد.

وی حمایت از تولید کننده کشاورزی را یکی از حلقه‌های مفقوده در خراسان شمالی ذکر کرد و افزود: کشاورزان زحمت کش استان، پس از مدت‌ها رنج و مرارت محصول کشاورزی را تولید می‌کنند اما به دلیل واسطه گری در بازار، عدم وجود صنایع تبدیلی، فقر عمومی کشاورزان و ... سود چندانی عاید آنها نمی‌شود و سود کلان تولید در عرصه کشاورزی خراسان شمالی نصیب دلالان و واسطه گران می‌شود.

امام جمعه آشخانه اظهار امیدواری کرد حضور بابرکت مقام معظم رهبری روحیه کار و تلاش را در بین مسئولین استانی افزایش داده تا به تبع آن مشکلات طاقت فرسای کشاورزان و دیگر اقشار مردم خراسان شمالی مرتفع شود.

حجت الاسلام جواد طاهری نیاز به ثبات مدیریتی و وحدت رویه را یکی از مهم‌ترین نیازهای فعلی خراسان شمالی دانست و تصریح کرد: امید است سفر رهبری به این استان سر آغاز فصلی نو برای رفع مشکلات چندین ساله این خطه از ایران اسلامی باشد.