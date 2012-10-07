کل بودجه تخصیص یافته به حوزه فرهنگ به پنج درصد هم نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل فلاح ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان برگزار شد، با بیان اینکه سازمان تبلیغات یکی از نهادهای فرهنگی و تاثیر گذار وابسته مقام معظم رهبری است، بیان داشت: مقام معظم رهبری اساسنامه سازمان تبلیغات را ابلاغ فرمودند و به همراه فرمایشاتی که در حکم مسئولان سازمان آمده به عنوان سند راه سازمان تبلیغات اسلامی در کشور مشخص شد.

وی با اظهار اینکه سازمان تبلیغات اولین دستگاهی است که بعد از سند چشم انداز 20 ساله نظام سند چشم انداز و نقشه راه را تدوین کرده، در مورد اظهارات ریاست جمهوری و انتقادات به عملکرد سازمان تبلیغات اظهارداشت: سازمان تبلیغات اسلامی به اهداف مدنظر رسیده اما نباید بگوییم تبلیغات اسلامی باید پاسخگوی عرصه فرهنگ باشد چون در کشور ما دستگاههای فرهنگی متعددی وجود دارد که اینها بر اساس اساسنامه های خودشان و اهداف ترسیم شده در حال حرکت هستند.

حجت الاسلام فلاح تصریح کرد: برخی از فعالیتهای سازمان شاید بوی موازی کاری داشته باشد ولی در بعضی از حوزه ها هر چقدر هم ورود کنیم نیاز جامعه است و فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی موازی کاری نیست و طبق اساسنامه ابلاغی و وظایف محوله حرکت می کند.

وی با تاکید بر اینکه فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در راستای نظرات و خواسته های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی است، اضافه کرد: حوزه هنری، انتشارات امیرکبیر، سوره مهر، سینما داری، حمایت از مداحان در قالب موسسه هلال و سایر حوزه های فرهنگی، هنری و دینی از جمله فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در کشور است. با نگاهی به کتابها و فعالیتهای انتشارات امیر کبیر و سوره مهر به گوشه ای از فعالیتهای حوزه کتاب این سازمان و نقش آن در سطح مطالعه جامعه پی خواهید برد.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان افزود: تاثیرگذاری و موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان باید توسط صاحب نظران و فعالان حوزه های فرهنگی، هنری و دینی طبق معیارها و شاخصهای فرهنگی مورد سنجش و نظردهی قرار بگیرد. بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان استانی عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی را بسیار خوب و غیر قابل قیاس با سایر دستگاه های فرهنگی کشور عنوان کرده اند.

حجت الاسلام فلاح حمایتهای دولت در چند سال اخیر را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: میرتاج الدینی زمانیکه نماینده مجلس بود خواستار افزایش بودجه 10 درصدی حوزه فرهنگ بود در اوایل حضور در کابینه دولت هم پیگیر بود ولی به نتیجه نرسید، در حال حاضر کل بودجه تخصیص یافته به حوزه فرهنگ به پنج درصد هم نمی رسد.

وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات پس از آموزش و پرورش از گستردگی بسیاری در کشور برخوردار است، تعداد 500 دفتر و نمایندگی در سراسر کشور وجود دارد و با بودجه ای که از سوی دولت به سازمان تخصیص می یابد کفاف امور دفاتر و نمایندگی ها را نمی دهد.

حجت الاسلام فلاحافزود: حمایتهای دولت قابل کتمان نیست. اگر رئیس جمهور وضعیت تخصیص اعتبارات امسال به سازمان تبلیغات اسلامی را نسبت به سایر دستگاه های فرهنگی را بررسی می کرد شاید بهتر از این بود که به این نحوه موضوع را مطرح می کرد.