به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که قبل از ظهر یکشنبه با حضور سفیر ایران در کشور آذربایجان، حمید مکارم نماینده وزارت خارجه در قم، مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت قم و جمعی از صادرکنندگان برتر و تولید کنندگان بزرگ قم در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برگزار شد تجار و تولید کنندگان قم با فرصت های سرمایه گذاری تجاری و صادراتی استان در کشور آذربایجان آشنا شدند.
در این نشست محسن پاک آیین سفیر ایران در کشور آذربایجان با بیان اینکه پس از فروپاشی شوروی سابق کشور آذربایجان بیشترین تفاهم و اشتراک را با ایران داشته است عنوان داشت: این کشور بیشترین نزدیکی و تفاهم را با ایران دارد و به لحاظ مذهبی دومین کشور شیعی مذهب در خاورمیانه محسوب می شود.
وی ادامه داد: حجم موازنه صادرات در کشور آذربایجان به نفع ما است و ما باید از این فرصت استفاده کنیم.
سفیر ایران در کشور آذربایجان تاکید کرد: استفاده از ظرفیت حوزه اقتصادی فرصت اتحاد میان دو کشور را ایجاد و تقویت میکند.
پاک آیین بیان داشت: در حال حاضر بدون هیچ تنشی می توان از ظرفیت تجاری در این کشور استفاده و کالاهایی نظیر محصولات غذایی و منسوجات را به این کشور صادر کنیم.
توجه به بعد زیارتی قم در جذب توریست
وی به زیارتی بودن قم اشاره کرد و افزود: می توان از این ظرفیت قم برای جذب توریسم و ایجاد گردشگری زیارتی استفاده کرد.
سفیر ایران در کشور آذربایجان با اذعان اینکه بحث برخورداری از درمانگاه در کشور آذربایجان ضعیف است تاکید کرد: میتوان از این فرصت استفاده و با احداث درمانگاه ویژه توریست ها زمینه ای برای توریسم درمانی ایجاد کنیم.
پاک آیین قول داد: اعتبار صادراتی برای تجار اخذ شود تا راه مبادلات کالا تسهیل شود.
وی به هم زبانی آستارای ایران و کشور آذربایجان اشاره کرد و ابراز داشت: در این دو قسمت مبادلات تجاری به صورت غیر مستقیم و بدون مدیریت صورت می پذیرد که می توان این فضا را گسترش و ساماندهی کرد تا از فضا به نحو مطلوب استفاده شود.
سفیر ایران در آذربایجان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ایجاد انگیزه در مبادلات تجاری پیشنهاد داد: نمایشگاه دائمی ایران در کشور آذربایجان به خصوص شهر باکو پایتخت این کشور ایجاد شود.
پاک آیین همچنین قول داد: بولتن فرصت های مختلف سرمایهگذاری و تجاری آذربایجان را ماهیانه به صورت آنلاین در اختیار تجار و تولید کنندگان قم قرار دهد تا آنها بتوانند پس از آشنا شدن با این فرصت ها فعالیت مناسب تری را انجام دهند.
قم - خبرگزاری مهر: طی نشستی فرصتهای سرمایه گذاری تجاری و صادراتی قم در کشور آذربایجان بررسی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که قبل از ظهر یکشنبه با حضور سفیر ایران در کشور آذربایجان، حمید مکارم نماینده وزارت خارجه در قم، مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت قم و جمعی از صادرکنندگان برتر و تولید کنندگان بزرگ قم در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برگزار شد تجار و تولید کنندگان قم با فرصت های سرمایه گذاری تجاری و صادراتی استان در کشور آذربایجان آشنا شدند.
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