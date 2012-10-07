به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که قبل از ظهر یکشنبه با حضور سفیر ایران در کشور آذربایجان، حمید مکارم نماینده وزارت خارجه در قم، مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت قم و جمعی از صادرکنندگان برتر و تولید کنندگان بزرگ قم در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برگزار شد تجار و تولید کنندگان قم با فرصت های سرمایه گذاری تجاری و صادراتی استان در کشور آذربایجان آشنا شدند.



در این نشست محسن پاک آیین سفیر ایران در کشور آذربایجان با بیان اینکه پس از فروپاشی شوروی سابق کشور آذربایجان بیشترین تفاهم و اشتراک را با ایران داشته است عنوان داشت: این کشور بیشترین نزدیکی و تفاهم را با ایران دارد و به لحاظ مذهبی دومین کشور شیعی مذهب در خاورمیانه محسوب می شود.



وی ادامه داد: حجم موازنه صادرات در کشور آذربایجان به نفع ما است و ما باید از این فرصت استفاده کنیم.



سفیر ایران در کشور آذربایجان تاکید کرد: استفاده از ظرفیت حوزه اقتصادی فرصت اتحاد میان دو کشور را ایجاد و تقویت می‌کند.



پاک آیین بیان داشت: در حال حاضر بدون هیچ تنشی می توان از ظرفیت تجاری در این کشور استفاده و کالاهایی نظیر محصولات غذایی و منسوجات را به این کشور صادر کنیم.



توجه به بعد زیارتی قم در جذب توریست



وی به زیارتی بودن قم اشاره کرد و افزود: می توان از این ظرفیت قم برای جذب توریسم و ایجاد گردشگری زیارتی استفاده کرد.



سفیر ایران در کشور آذربایجان با اذعان اینکه بحث برخورداری از درمانگاه در کشور آذربایجان ضعیف است تاکید کرد: می‌توان از این فرصت استفاده و با احداث درمانگاه ویژه توریست ها زمینه ای برای توریسم درمانی ایجاد کنیم.



پاک آیین قول داد: اعتبار صادراتی برای تجار اخذ شود تا راه مبادلات کالا تسهیل شود.



وی به هم زبانی آستارای ایران و کشور آذربایجان اشاره کرد و ابراز داشت: در این دو قسمت مبادلات تجاری به صورت غیر مستقیم و بدون مدیریت صورت می پذیرد که می توان این فضا را گسترش و ساماندهی کرد تا از فضا به نحو مطلوب استفاده شود.



سفیر ایران در آذربایجان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ایجاد انگیزه در مبادلات تجاری پیشنهاد داد: نمایشگاه دائمی ایران در کشور آذربایجان به خصوص شهر باکو پایتخت این کشور ایجاد شود.



پاک آیین همچنین قول داد: بولتن فرصت های مختلف سرمایه‌‌گذاری و تجاری آذربایجان را ماهیانه به صورت آنلاین در اختیار تجار و تولید کنندگان قم قرار دهد تا آنها بتوانند پس از آشنا شدن با این فرصت ها فعالیت مناسب تری را انجام دهند.

