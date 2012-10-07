به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ( یکشنبه 16مهر) نمایشگاه محصولات موسیقی و آثار شنیداری که به همت خانه موسیقی در خانه هنرمندان برپا شده است، در حضور هنرمندانی چون انتظامی، غلامحسین امیرخانی، ایرج راد، محمد سریر، داریوش پیرنیاکان، رضا مهدوی، امیر بکان، ابراهیم حقیقی و ... افتتاح شد.

در این مراسم که در زیر آفتاب و در حیاط خانه هنرمندان برگزار شد، حمیدرضا نوربخش؛‌ مدیرعامل خانه موسیقی ایران گفت: این دومین نمایشگالهی است که به همت خانه موسیقی برای حمایت از نشر موسیقی برپا می‌شود.



وی افزود: نشر موسیقی کشور ما در دوران بحرانی به سر می‌برد. حمایت‌هایی که باید بشوند نیست، رعایت قانون کپی رایت باید باشد که آنهم نیست و داشتن فرهنگ موسیقیایی که مردم باید داشته باشند و متاسفانه ندارند.

نوربخش گفت: این حرکت و برپایی نمایشگاه محصولات موسیقی و آثار شنیداری حرکتی است به سمت تعالی موسیقی.

این نمایشگاه با دست عزت‌الله انتظامی؛ بازیگر کهنه‌کار سینما و تئاتر ایران افتتاح شد.