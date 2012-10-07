اعطای جوایز به بهترین مقالات در کنگره بین المللی ام اس ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کرمانپور دبیر اجرایی نهمین کنگره بین المللی ام اس ایران گفت: در این کنگره سعی شده از تمامی متخصصانی که به نوعی با بیماری ام اس در ارتباط هستند مانند متخصصان اطفال، رادیولوژی، چشم،علوم پایه، تغذیه، روانپزشکی، زنان، ژنتیک دعوت به عمل بیاوریم. حضور پرستاران در این کنگره به دلیل اینکه بخش اعظمی از مشکلات بیماران ام اسی بر دوش آنهاست، نقطه قابل توجهی است.

وس افزود: 7 تا 9 نفر از پزشکان و صاحب نظران ام اس نیز خارج از ایران در این کنگره حضور خواهند داشت تا آخرین دستاوردها و تشخیصها در ام اس را برای متخصصان گروههای مختلف شرکت کننده ارائه دهند.

دبیر اجرایی این کنگره یکی دیگر از مزیتهای این کنگره را پذیرش و داوری آن لاین مقالات به صورت الکترونیک دانست و گفت: شرکت کنندگان در این کنگره می توانند با ارسال مقاله خود به دبیرخانه به آدرس http://mscongress.com مقالات خود را مشاهده و از نتایج بررسیها و آخرین ویرایش مقالات اطلاع یابند.

کرمانپور در ادامه بیان داشت: همچنین برای اولین بار در نهمین کنگره ام اس ایران و به همت شرکت سیناژن، سه گرنت به بهترین پروپوزال اعطا خواهد شد. علاقمندان می توانند با ارسال طرح خود حداکثر تا اول مهرماه سال جاری در این برنامه شرکت نمایند. پس از ارسال، طرحها در کمیته داوری ارزشیابی و نتایج در وب سایت کنگره اعلام خواهد شد.

نهمین کنگره بین المللی ام اس ایران 11 تا 12 آبان 91 در هتل المپیک ایران برگزار می شود.