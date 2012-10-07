مجلس‌ فوریت طرح حمایت از بیمه محصولات کشاورزی را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلسی ها امروز دو فوریت طرح اصلاح جزء(1)، بند(22) قانون بودجه سال 91 کل کشور را تصویب کردند.

براین اساس طراحان این طرح در بیان دلایل توجیهی خود آورده اند با توجه به الزامات ناشی از قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه مبنی بر افزایش پوشش بیمه ای محصولات کشاورزی به میزان 50 درصد تولیدات کشاورزی تا پایان برنامه صندوق بیمه ناگزیر از توسعه فعالیت خود می باشد.

این در حالی است که اعتبار مصوب و اختصاص یافته صندوق بیمه کشاورزی مندرج در جزء(چ)، بند(2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور حدود 6 هزار و 300 میلیارد ریال بوده ولی در بودجه سال 1391 کل کشور با پیش بینی اعتبار بسیار محدود (1500) میلیارد ریال که غیرقابل مقایسه با حجم عملیات و پرداخت های صندوق بیمه کشاورزی می باشد عملا صندوق با مشکلات عدیده ای در این راستا روبرو شده است.

از طرفی نظر به مفاد بند(22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع اصلاح بند(ش)، ماده(224) قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تامین مصارف آن به «صندوق بیمه کشاورزی»، «پرداخت خسارت بیمه شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه از قبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماری های فراگیر محصولات کشاورزی، دامی و اپیدمی دامی» و از استفاده از منابع بند(ش)، ماده(224) قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه به عنوان «حق بیمه محصولات کشاورزی که با هدف توسعه و تامین اعتبارات مورد نیاز بیمه کشاورزی صورت گرفته است.»

براساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی دولت مکلف می شود در جهت توسعه بیمه کشاورزی اعتباری معادل 8 هزار و 500 میلیارد ریال در قالب حق بیمه سهم دولت و مازاد خسارات پرداختی موضوع مواد(32) و (33) اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی از محل اعتبارات قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه تامین و پرداخت نماید.