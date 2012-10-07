به گزارش خبرنگار مهر، نظام‌الدین برزگری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، گفت: قرار بر این بود که تا پایان شهریورماه سال جاری ایربگ بر روی تمامی خودروهای تولید داخلی نصب شود، اما متاسفانه به دلیل برخی نوسانات ارزی و افزایش قیمت ها، متاسفانه این کار عملیاتی نشده و هم اکنون در حال انجام است.

رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته با خودروسازان، قرار است تا پایان سال بر روی تمامی خودروهای تولیدی، ایربگ نصب شود.

وی همچنین در خصوص جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت چینی، تصریح کرد: بیشترین مبادلات تجاری هم اکنون با کشور چین صورت می گیرد؛ بنابراین تمهیداتی در نظر گرفته شده است که بتوان از ورود کالاهای بی کیفیت جلوگیری کرد، در این رابطه تفاهم نامه ای با سازمان استاندارد چین منعقد شده است.

به گفته برزگری، بر اساس بازرسی های انجام شده، در مدت 7 ماه گذشته از واردات 4500 محموله کالای بی کیفیت چینی جلوگیری شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در ماه های گذشته بیش از 36 هزار نازل سوخت در جایگاه های عرضه سوخت مورد بازرسی قرار گرفته است، ضمن اینکه در سال قبل نیز 62 هزار مورد بازدید از نازل‌ها صورت گرفته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، گفت: در سال 90 معادل 3800 پروانه علامت کاربرد استاندارد صادر شده است؛ در حالی که در 7 سال قبل تنها 6200 پروانه صادر شده بود.

وی همچنین با اشاره به پیش رو بودن هفته استاندارد، گفت: در 7 سال قبل همچنین 13 هزار و 497 عنوان استاندارد ملی تدوین شده است؛ ضمن اینکه 42 هزار نفر نیرو در خارج سازمان نیز از سازمان ملی استاندارد حضور دارند که به عنوان نیروهای همکار سازمان ملی استاندارد مشغول به کار هستند.