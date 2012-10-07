کارگاه تربیت متخصص مشاوره دینی در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در این نشست با اشاره به قدرشناسی از نعمت‌های خدادادی اظهار داشت: بسیاری از نعمت های الهی در وجود ما نهفته بوده که ما قدردان آن نیستیم که باید در آن تامل کرد.



وی افزود: کرامت انسانها به مقام و ثروت آنها نیست و در اعتقادات و باورهای دینی ما،‌ هرکس که تقوای الهی داشته باشد و در راه طاعت الهی تلاش کند و شکرگزار نعمت های خداوندی باشد نزد خداوند محبوب تر است و قرب بیشتری دارد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به لزوم برگزاری دوره های آموزشی مشاوره با بهره گیری از معارف و مفاهیم دینی برای اقشار تاثیرگذار به وی‍‍‍‍ژه اساتید و طلاب و روحانیون،‌ از حضور اساتید و روحانیان قدردانی کرد.

برگزاری دوره آموزش وبلاگ نویسی مدیران موسسات قرآنی

مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی بابل از برگزاری نخستین دوره آموزش وبلاگ نویسی ویژه مدیران مؤسسات و خانه های قرآن روستایی بابل خبر داد.



رضا خلیلی بیان داشت: در این دوره کوتاه آموزشی، مدیران قرآنی علاوه بر راه اندازی وبلاگ مؤسسه، از نزدیک با چگونگی و بروز رسانی محتویات وبلاگ آن مؤسسه آشنا می شوند.



مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی بابل افزود: در این دوره آموزشی 80 نفر از مدیران مؤسسات و خانه های قرآن روستایی از بابل ، بندپی غربی و بندپی شرقی ، آموزش های لازم را با حضور اساتید مجرب می گذرانند.

کلاس تفسیرقرآن در بابل برگزار شد

مسئول موسسه قرآنی طهورای گتاب بابل از برگزاری کلاس تفسیر قرآن کریم در این موسسه خبر داد.



قاسم طهماسبی بیان داشت: تفسیر قرآن کریم ویژه برادران وخواهران در این مؤسسه در حال برگزاری است.

مسئول موسسه قرآنی طهورای گتاب بابل افزود: در این کلاس بیش از 50 نفر از دانشجویان و فرهنگیان اعم از برادر و خواهر حضور دارند و در پایان برای شرکت کنندگان بعد از گذراندن دوره و آزمون نهایی، گواهینامه صا در می شود.