سپاه در جنگ هوشمند و دانش بنیان آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار عباس نیلفروشان ، فرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه (دافوس) ماهیت جنگهای آینده را دانش بنیان توصیف و تشریح کرد: با توجه به تغییر ماهیت جنگها از وضعیت سنتی به مدرن و انطباق سطوح مختلف آن اعم از تاکتیک ، عملیات و راهبرد در هم تنیده شدن طیف های مختلف تهدید و جنگ میدان جنگ های آینده هوشیاری بیشتری را طلب می کند.

وی افزود: سرعت فزاینده نبرد و استفاده مناسب از زمان، پالایش اطلاعات و انتقال سریع آن به رزمندگان، سیستم فرماندهی و کنترل هوشمند دقیق از دیگر ویژگی های جنگهای آینده است.

فرمانده دافوس سپاه با برشمردن وجوه تمایز جنگ‌های آینده با جنگهای گذشته گفت: هم افزایی ناشی از ترکیب حسگرهای پیشرفته فناوری اطلاعات و ابزارهای تحلیل و پردازش، جنگ های آینده را از جنگ های گذشته متمایز می کند.

وی با اشاره به مولفه ها و شاخصهای برتر سپاه در عرصه جنگهای نوین اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توکل به خدا ، روحیه خودباوری و بهره گیری از تجارب گذشته و تکیه بر فناوری بومی، با طراحی مکانیزم ها و سیستم های مناسب قادر است ضمن ایجاد اختلال در سیستم های تهاجمی دشمن صحنه عملیاتهای مختلف را به خوبی اداره کند.

نیلفروشان با بیان اینکه سیستم فرماندهی و کنترل سپاه با تکیه بر شبکه های داخلی و غیرقابل اخلال بهترین روش اداره جنگ را به نمایش خواهد گذاشت ، به نقش نیروی هوافضا سپاه در مدیریت جنگ های آینده اشاره و تصریح کرد: این نیرو قادر است علاوه بر پشتیبانی از صحنه جنگ و عملیات مشترک در یک نبرد موازی اهداف کلیدی دشمن را مورد هدف قرار داده و منهدم سازد.

وی خاطر نشان کرد: ساختار منعطف، پویا و متناسب با تهدیدات سپاه می تواند با ترکیب وتلفیق نیروهای مردمی و بسیج، تیمهای عملیاتی با دسته ها و ترکیبات مختلف راه اندازی و در یک ساختار منظم به منظور دفاع از سرزمین هدایت کند.

فرمانده دافوس سپاه با تاکید بر اینکه امروز قدرت بازدارندگی سپاه تمام اهداف دشمن در سطوح مختلف و طیف های گوناگون جنگ را دربر می گیرد گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز با ایجاد قدرت بازدارندگی مطلوب اجازه تجاوز به دشمنی که مدتهاست در حال تیزکردن چنگال و دندانهای خود است را نمی دهند.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی به خوبی دریافته اند که اگر شروع کننده تجاوزی علیه ایران باشند تمام کننده آن نبوده و ملت ایران تا پای جان از آرمانهای خود دفاع می کند.

نیلفروشان مکانیزم اصلی جنگهای آینده را تخریب اراده ها عنوان و تصریح کرد: بر همین اساس مبنای اصلی آنچه در دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه (دافوس) مورد تاکید قرار می گیرد تربیت انسانهایی خدا محور و خودباور است که در شرایط سخت و در برابر مشکلات قادر به حفظ خود و نیروهای تحت امرشان باشند.

فرمانده دافوس سپاه در پایان وضعیت فعلی رژیم غاصب صهیونیستی را اسفناک تر از هر زمان دیگر توصیف و با اشاره به تهدیدات این رژیم بر علیه ایران تصریح کرد: اکنون رژیم جعلی و اشغالگر قدس با بحران و شکافهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی، قومی و سیاسی روبه رو است و با منطبق شدن جنگ بر این مشکلات اسرائیل از درون پوسیده و منهدم می شود، از این رو در صورت هرگونه حماقتی از جانب رژیم صهیونیستی باید پاره پاره‌های تل آویو را در اعماق مدیترانه جست و جو کرد.

