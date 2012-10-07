به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم صبح یکشنبه به همت جمعی از پیشکسوتان و فعالان کاراته استان و یوسف عطایی مربی جوانان و امید کشور مالزی در تالار سنتی شاه عباس اردبیل برگزار و از سجاد انوشیروانی و مجید فرزین با اهدای جوایزی تجلیل شد.

مشاور عالی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با بیان اینکه اردبیل در زمینه ورزش کاراته ورزشکاران زیادی را تربیت کرده است، گفت: اردبیل در سالهای گذشته در رشد کاراته کشور تاثیرگذار بوده است.

علیرضا احسانی یادآور شد: این روند در سالهای اخیر کم رنگ شده بود، اما با تلاش و برنامه ریزیهای صورت گرفته می توان کاراته اردبیل را به مسیر موفق سالهای قبل بازگرداند.

وی خواستار تداوم موفقیت کاراته اردبیل در میادین داخلی و خارجی شد و افزود: در حال حاضر کاراته در کشور پیشرفت قابل توجهی داشته و این رشد مورد توجه کنفدراسیون آسیا و حتی جهانی قرار گرفته است.

مشاور عالی فدراسیون کاراته کشور بهره گیری از استعدادهای نهفته در استانها و نیز استفاده از نظرات کارشناسان و پیشکسوتان را در رنود رو به رشد کاراته موثر دانست و تاکید کرد: باید بگونه ای عمل شود که کاراته ایران به روزهای اوج خود قدم بگذارد.

رشد کاراته ایران باید تداوم یابد

رئیس کمیته داوران کاراته آسیا نیز در این مراسم با اشاره به قدرت کاراته ایران در آسیا و جهان تصریح کرد: کاراته ایران طی سالهای گذشته در سطح جهان از قدرتهای بلامنازع محسوب می شد و این برای آسیا مایه افتخار و مباهات بود.

پاتریک لیم چه جو با بیان اینکه در دیگر ورزشهای رزمی نیز ایران حرفهای زیادی برای گفتن دارد، متذکر شد: شما پیام خود را با قهرمانی ورزشکارانتان در آسیا و جهان فرستاده اید و دنیا قدرت کاراته ایران را دیده است.

"اگر کاراته به المپیک راه یابد بی شک ایران یکی از قدرتهای آن خواهد بود"، وی با بیان این اظهارات تاکید کرد: باید روند سالهای گذشته و رو به رشد کاراته ایران امروز نیز تداوم یابد.

وی تحقق این مهم را در سایه برنامه ریزی مدون و مدرن، استعدادیابی و سرمایه گذاری کلان در کاراته امکان پذیر عنوان کرد.

لیم چه جو همچنین با ابراز شگفتی از میهمان نوازی و احساسات گرم مردم ایران، دیدار با قهرمانان المپیک و پارالمپیک را برای خود روز ویژه ای دانست و یادآور شد: باید این قهرمانان را ارج نهاد.

باید قهرمانان مختلفی به جامعه ورزش اردبیل معرفی شوند

یکی از پیشکسوتان کاراته اردبیل نیز در این مراسم جوانمردی و افتادگی را از خصتهای ورزش کاراته برشمرد و متذکر شد: از سال 64 که کاراته سبک کنترلی در اردبیل راه اندازی شد تاکنون قهرمانان زیادی به کشور و جامعه ورزش معرفی شده اند که این ورزشکاران افتخارات زیادی هم برای کشور کسب کرده اند.

صابر عطایی با بیان اینکه اردبیل بعد از سالها از حالت تک بعدی در ورزش خارج شده است، عنوان کرد: مسئولان ورزش استان باید با سرمایه گذاری لازم دست به دست ورزشکاران بدهند تا چهره های متفاوتی برای استان معرفی شود.

وی همچنین با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران اردبیلی در المپیک و پارالمپیک گفت: ورزشکاران اردبیلی با همت والای خود مدالهای رنگی را برای کشور کسب کرده و با اهتزار پرچم یه رنگ کشور دل مردم را شاد کردند.

این پیشکسوت کاراته استان اردبیل با بیان اینکه اردبیل به افتخارآفرینان خود می بالد، اضافه کرد: استقبال پرشکوه مردم استان از مدال آوران نشان از خوشحالی مردم از این افتخارآفرینیها بود.