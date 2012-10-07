به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قم در سال جدید که پیش از ظهر یکشنبه در محل فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم جلسات شورای آموزش و پرورش که بر اساس قانون تدوین شده است بتواند مانند سابق با نظم و به صورتی مفید پیش برود و آن چه به عنوان وظیفه ما در این شورا تنظیم شده است به طور کامل عملی شود.



خودمان باید ابتدا متعهد باشیم



وی ادامه داد: باید در گام اول آنچه را که لازم است برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت تشریح کنیم خودمان جامعه عمل بپوشانیم، در واقع با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب به ویژه در نوروز سال 90 پیرامون بحث تحول نظام آموزشی کشور، باید تلاش شود تا این موضوع که سال ها در دستور کار بوده به نتیجه مناسب برسد.



فرماندار قم افزود: با ارزیابی های انجام گرفته متوجه می شویم برای تحقق اهداف سند تنظیم شده تحول آموزش و پرورش اقداماتی مفید صورت گرفته است، البته این طبیعی است که در هر طرح و برنامه ای کاستی هایی هم وجود داشته باشد.



وی با بیان اینکه یکی از آسیب‌های که در سال‌های گذشته در نظام آموزش و پرورش وجود داشته است، عدم تناسب محتوای بعضی منابع با اهداف نظام جمهوری اسلامی است، گفت: امروز حرف ما با مردم و دانش آموزان این است که باید جایگاه خود را بشناسیم.



ایران پرچمدار کشورهای آزادیخواه است



زارعی کوشا تاکید کرد: ملت ما در مسیر پرچمداری برای ملت های آزادیخواه و مستضعف است و بیداری اسلامی و شرایط کنونی جهان در سطوح بسیاری متاثر از حرکت ملت عظیم ایران است.



وی با اشاره به اینکه در این شرایط نظام تعلیم و تربیت باید با توجه به این وظیفه تاریخی پیش برود، گفت: امیدواریم سند تحول نظام آموزشی همان چیزی باشد که مد نظر رهبرمعظم انقلاب است.



وی در این زمینه گفت: البته هیچ برنامه و سندی بدون اشکال نیست اما آنچه به عنوان وظیفه است و باید در ابتدای سال تحصیلی مورد توجه باشد، التزام این سند برای اعضای شورای آموزش و پرورش و حتی اعضای خارج از آموزش و پرورش است.



باید ظرفیت های بالای دانش آموزان قمی شناخته شود



فرماندار قم با تاکید بر اینکه باید بر این اساس مسیر تصمیم گیری ها برای تحقق این سند تعیین شود، گفت: باید ظرفیت های بالای دانش آموزان قمی و نظام تعلیم و تربیت استان قم را به خوبی شناسایی کرد.



وی با اشاره به مقام بالای قم در بین سایر استان های کشور از نظر فعالیت های آموزشی و پرورشی، گفت: این رتبه می تواند عامل انگیزشی برای عزیمت مجدد برای کسب نتایج بهتر است.



زارعی کوشا ادامه داد: این حق است و استان قم باید در اکثر رشته‌ها و زمینه‌ها صاحب جایگاه و شأن مناسبی باشد، در کنار جایگاه کنونی قم، امیدواریم با نگاه به سند تحول آموزش و پرورش جایگاه اول این استان را در امر تعلیم و تربیت شاهد باشیم.



وی تصریح کرد: داشته های ما در جنگ فرهنگی دشمنان ایران بسیار وسیع است و کسانی که به ما حمله می کنند در واقع با بضاعت کمی به چنین اقداماتی دست می زنند.



وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد نوعی بی سروسامانی در فعالیت ها و تاسیس انواع آموزشکده‌ها و موسسه‌های آزادی درسی هستیم، گفت: واقعیت این است که درچنین مراکزی مشکلاتی نیز وجود دارد و عموم مردم هم به این مشکلات واقف اند، بنابراین باید در حوزه آموزش و پرورش انواع کنکورهای آزمایشی و دوره‌های آموزشی برگزار شود تا نقص‌های موجود مرتفع شود.

